交響樂跨界西班牙偶劇團 演出俄羅斯經典「偶遇」

2019-05-05 10:54 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



高市交聯手西班牙Per Poc偶戲團演出俄羅斯經典「偶遇-彼得洛希卡」，以古典音樂搭配偶劇，訴說兩段淒美揪心的故事。圖／西班牙Per Poc偶戲團提供 分享 facebook

高雄市交響樂團聯手來自西班牙的Per Poc偶劇團，演出俄羅斯經典「偶遇-彼得洛希卡」，以古典音樂搭配偶劇，訴說兩段淒美揪心的故事，將在6月15日（周六）晚上7點30分於大東文化藝術中心演藝廳演出。相關演出資訊請上高雄市愛樂文化藝術基金會網站（http://kpcaf.khcc.gov.tw）及高雄春天藝術節臉書查詢。

這場音樂會以史特拉汶斯基芭蕾舞劇交響樂「彼得洛希卡」為主軸，巧妙結合偶劇，穿梭在具象與意象間，上半場加映柴可夫斯基「天鵝湖」管弦樂組曲，以雙簧管旋律描繪天鵝公主受詛咒的寂寥身影、小天鵝們優雅群舞的華爾滋、輕快活潑又振奮精神的拿波里舞曲等，以滿溢的俄羅斯風情，舞動勇敢追愛的真心，

下半場「彼得洛希卡」舞劇，是由被譽為「音樂界畢卡索」的俄羅斯作曲家史特拉汶斯基創作，故事場景發生在聖彼得堡市集廣場，魔法師操縱的3隻木偶彼得洛希卡、芭蕾女伶與摩爾人，皆被魔法師賦予生命，展開一段三角情感錯愛。全劇樂音隨著木偶的情緒張力滿溢，配合戲偶在舞台上闡述故事情節，以視覺與聽覺帶給觀眾豐富感受。

西班牙Per Poc偶劇團成立已有30年歷史，擅長將偶劇結合造型藝術、視覺藝術、影劇、音樂及舞蹈，以詩意獨特的敘事方式形成嶄新表演。此次配合「彼得洛希卡」演出，以精緻舞臺佈景、流暢純熟的操偶技術，更有舞者肢體演出，翻轉觀眾對偶劇、舞樂及音樂會的定義。