屏東黑鮪魚觀光季開鑼 大馬歌手黃明志嗨翻鮪魚村

2019-05-04 23:06 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



2019屏東黑鮪魚文化觀光季今天晚間在東港鎮熱鬧開鑼，大馬創作歌手黃明志、梁文音等藝人接力演出嗨翻全場；屏東縣長潘孟安表示，黑鮪魚季舉辦邁入第19年，不僅是全國最具知名度的慶典之一，也是結合傳統產業轉型發展觀光的模範，這是縣府持續推動黑鮪魚季的重要意義。

黑鮪魚季開幕晚會在東港東隆宮廟埕登場，潘孟安先頒發「第一鮪」榮耀給「滿大豐2號」船長洪百鋐，並感謝第一鮪得標的裕毛屋企業股份有限公司；今年第一鮪以每公斤8800元拍出，創下歷史新高價，最終得標金額是181萬2800元。

潘孟安說，漁民在海上終年辛勞，若能透過觀光活動加乘，提升傳統漁業的產值，可以增加漁民的收益及減少風險，黑鮪魚季近年加入社區小旅行，由地方達人帶領深入認識在地景點、體驗廟宇文化、品嘗道地小吃、聆聽豐富的人文故事等，更能帶動地方產業發展。

開幕晚會邀馬來西亞的創作歌手黃明志壓軸演出，及星光歌姬閻奕格、粉紅坦克符瓊音、唱將高手梁文音、關東煮、開水小姐等超強卡司熱情開唱，人潮擠爆東隆宮廟埕。

縣府傳播暨國際事務處表示，今年黑鮪魚季活動推出品味東港深度旅遊，有老饕專屬-「黑鮪魚美食旅行」及文青專屬-「廟宇老街文化之旅」，每人費用499元，帶你參訪東隆宮體驗迎王文化、吃迎王飯湯、認識東港第一街延平老街，或品嘗東港三寶黑鮪魚、油魚子、櫻花蝦限定美食，及傳授華僑市場現撈海鮮點餐撇步。

同時，地方餐飲業者也配合推出美食優惠，只要憑文宣折頁到合作商家消費，可享9折或贈送小菜料理不等優惠；東港、林邊、小琉球等合作旅宿業者，也有不同的住宿優惠，最多有住2晚送1晚，非常超值。

另在東琉線候船室旁設置「大鮪扭蛋機」，今天起每日上午11時至下午5時開放扭蛋，只要花費100元，就有機會抽中Apple iphoneX 手機等3C產品，及在地優良店家優待卷，限量3000顆扭蛋球球有禮；詳情可上官網或「屏東縣政府傳播暨國際事務處」臉書粉絲頁查詢。