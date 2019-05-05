春吶首次移師高雄旗津 人氣略遜墾丁

2019-05-05 02:34 中央社 高雄4日電



「2019高雄春天吶喊音樂祭」今晚在高雄旗津海岸舉行，電音、熱歌讓旗津更顯熱情浪漫，活動高潮是市長韓國瑜獻唱「讀你」；現場雖然熱鬧，但也有民眾認為旗津春吶不如墾丁。

現場人潮成關注指標，媒體採訪韓國瑜質疑「人氣不如墾丁」，他表示「票賣得不錯」。主辦單位表示售票約6000張，交通局還進行周邊交通管制，高雄輪船公司也配合擴大疏運服務。

不過，鼓山輪渡站統計，搭乘渡輪人次沒有明顯大量增加；附近店家說假日旗津本來就有看夕陽、戲水、吃海鮮人潮，光顧的食客和以往假日差不多。

連續4年參加春吶的民眾黃福慶受訪表示，旗津春吶的舞台規劃太零散，人潮不如以往在屏東墾丁，且表演團體國內歌手居多；相較墾丁有國外樂團，更國際化。在資訊業服務的陳志鴻受訪認為，旗津春吶行銷不足、客群定位不明，人氣不如墾丁。

春吶一直是墾丁的年度盛事，今年是春吶音樂祭第25週年，改到旗津海岸公園舉行，受邀歌手有田馥甄、魏如萱等，大咖現身果然吸引年輕追星族，還有不少熱情粉絲清涼上衣配短褲，讓旗津更顯青春活力。

晚間活動高潮莫過於韓國瑜和多位國民黨市議員合唱「讀你」經典民歌，韓國瑜受訪說，會獻唱這首「讀你」，也是希望邀歌手蔡琴擔任高雄市的觀光大使。除了歌手、樂團表演，現場還有文創市集、美食小吃、啤酒，讓民眾邊喝邊唱。

高醫緊急救護站收治多名身體不適民眾，也有人喝酒醉到不省人事，被轉送到醫院休息。為防制毒品入侵，交通警察大隊及分局警力分別在旗津二路等定點設站攔檢，加強酒駕、毒品攔查。5日的春吶還有玖壹壹、林宥嘉的表演。