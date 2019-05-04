春吶移高雄 韓國瑜唱「讀你」表歡迎

2019-05-04 22:00 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高市長韓國瑜（左二）晚間在旗津春吶上唱「讀你」，歡迎春吶25年來首度移師高雄。記者劉學聖／攝影 分享 facebook

邁入第25年的春吶今年首度移到高雄旗津舉辦，昨天展開，今天周末夜氣氛最High，逾6000人買票入場，加上周圍聚集的人則逾萬，大家盡情隨熱歌勁樂舞動，高雄市長韓國瑜和多名議員登場唱知名歌手蔡琴的「讀你」，表達高雄市歡迎春吶之意。

這次春吶活動沿旗津海灘由東向西延伸約一公里，有4區舞台，下午人潮漸多，到了晚間氣氛High翻。有媒體問韓國瑜，春吶這2天人潮似不如墾丁，韓國瑜說要看看。

警方擔心毒品入侵，事先規畫上百名警力在場內外警戒，場內設「警戒棚」，並請保三總隊支援緝毒。

韓國瑜說，春吶第一次到高雄舉辦，當然要登場表歡迎之意，「讀你」節奏雖然和春吶多數樂曲的不同，參加的民眾還是很捧場的跟著唱和並拉抬氣氛。

今天春吶的卡司很堅強，魏如萱下午3時許就開唱，接著是YELLOW、黃玠瑋、柯智棠、呂薔，田馥甄（HEBE）表演序排在韓國瑜之後，是壓軸的「最大咖」；明天卡司則有生命樹、熊仔、謝震廷（feat.吳汶芳）、玖壹壹、林宥嘉。

主辦單位表示，今天到下午5時之前共售出6000張入場券，加上周邊被春吶熱潮吸引而來的遊客，約有萬餘人到旗津，高雄市觀光局長 潘恒旭則宣布現場人數逾萬。今天的天氣還不錯，大家在沙灘吹著海風、喝啤酒，輕鬆的感受悠閒周末氛圍、感受最熱的春吶音樂祭。