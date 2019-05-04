春吶太HIGH！比基尼辣妹不醒人事送醫隔天才酒醒

2019-05-04 20:54 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



「2019 春天吶喊音樂祭」一連3天在高雄旗津海岸公園舉行，高雄醫學大學醫療體系救護站暖心登場，醫護人員除提供緊急救護外，現場還免費提供養肝茶、潤喉茶。昨晚一名年約20歲的比基尼辣妹不醒人事，送醫急救，醫院檢查生命跡象穩定，只是喝醉酒，讓辣妹休息到今天天亮才離去。

高醫體系在春吶設了高醫中和丶小港丶大同丶旗津醫院四個救護站，昨、今天接到10幾件求援個案。這名不醒人事的辣妹是被另一名比基尼辣妹送到救護站，生命跡象雖穩定，醫護人員仍不敢掉以輕心，請救護車再送到旗津醫院，確定只是喝醉酒，兩人休息到天亮才離去。至於是不是又回到春吶現場，醫護人員也不得而知。

高醫大附設中和紀念醫院院長侯明鋒、小港醫院院長郭昭宏、大同醫院院長陳彥旭及旗津醫院院長蔡忠榮等，都參加活動響應「只有音樂、沒有毒品」反毒行動。旗津醫院更備妥毒品檢測試劑及治療用藥，呼籲民眾在享受音樂歡樂之餘，注意安全不要受到傷害。

今年音樂祭是在沙灘舉辦，醫師提醒夏天近中午時，沙灘溫度常飆高到6、70度，民眾千萬不要赤腳走在沙灘上。如果皮膚長水泡、持續刺痛或是有傷口，要儘快讓醫師處理。

醫護人員表示，這幾天除了不省人事的比基尼辣妹，還有因為音樂聲太大，跑到救護站討棉花塞耳朵的；還走路起水泡丶踢到鉄板丶玻璃割到手的，甚至還有太HIGH起口角打架抓傷的。