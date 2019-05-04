金門文化獎頒獎 得獎人讓島嶼更美麗

2019-05-04 21:23 中央社 金門縣4日電



第4屆金門文化獎今晚頒獎，縣長楊鎮浯感謝得獎人讓金門這座島嶼更美麗多元，每位得獎人都完美地詮釋金門文化。得獎人之一沈富春更捐出獎金新台幣10萬元做公益。

頒獎典禮晚上在昇恆昌金湖飯店舉行，得獎人糊紙達人翁文林、書畫家陳素民和洪啟義、傳統建築匠師沈富春、文史作家林馬騰開心受獎，他們的家屬陪同出席，共同分享榮耀。

楊鎮浯感謝得獎人讓金門這座島嶼更美麗多元，充滿生命力。他說，金門優秀的文化人不計其數，文化獎難免有遺珠之憾，除了考量藝術上的成就和文化的貢獻，還有他們為地區累積的能量，因此就有年齡的考量，看到這些長者即便已有一定的年齡，為傳承金門文化所付出的努力，令人感佩。

楊鎮浯說，得獎人來自傳統技藝的糊紙、傳統建築匠師、畫家、書法家和作家，顯示金門的文化多領域、多面向的發展，這符合他對文化的定義。文化是一種常民的生活態度，是一種島嶼美學、傳承的價值觀；每一位得獎人已完美詮釋金門文化，感謝藝文前輩的努力，讓金門文化發光發熱。

評審團代表金門大學人文社會學院院長陳益源表示，文化是每個地方的靈魂所在，得獎人等於是金門靈魂的工程師，使用繪畫、建築、文學、傳統工藝各個面向，一起締造金門的文化。

75歲的林馬騰，早年軍旅獲全國政戰楷模，任少校輔導長時遭敵砲重傷，轉到烈嶼國中服務。喜愛搜羅古文物建檔保存，並作成口述歷史紀錄。他表示，金門是個充滿歷史的島嶼，老祖先留下的豐富文物，需要大家收集、挖掘和整理之外，更重要的是傳承。

沈富春76歲，從小執著於木作，參與多個古蹟、傳統建築及廟宇修復案，他致詞時對縣長重視文化資產保留表示銘感五內，並捐出獎金10萬元給金門縣家扶中心，供作扶幼館興建經費。