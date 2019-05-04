屏東模範母親名單中 這位新住民媽媽讓人酸了鼻

2019-05-04 19:20 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



屏東縣政府明天將在縣府大禮堂舉辦「108年度屏東縣模範母親表揚」，在52名自各鄉鎮市公所及社會服務團體推薦表揚的模範母親中，讓社工員印象最深刻的，是從越南嫁來台灣18年、育有3子的陳秋柳，這位外型亮麗的新住民媽媽，面對家中接踵而至的困境，沒有逃避畏懼，還想盡辦法一一克服，為母則強的故事讓人聽了酸了鼻。

陳秋柳從越南嫁來台灣開展新人生，大兒子呱呱落地後，不久確診是重度自閉症的孩子，沒有語言能力，她樂觀積極面對孩子在成長階段的不同照護需求，先把中文學好，不懂就請教專家、跟著孩子上課學習，她不諱言會有累的時候，但沒有怨言，也未曾想過放棄，視為「最甜蜜的負擔」。

因大兒子的狀況特殊，陳秋柳特別找能就近照顧孩子的勞務工作；她的先生在飼料廠工作，2年前因長期工作負重壓迫脊椎神經，原本病況危急，有可能下半身癱瘓或一輩子無法工作，她每天照顧先生、勤作復健，不久恢復行動和生活自理能力，這也讓她在那段時間肩負更沉重的家庭經濟和照顧壓力。

曾經孩子因情緒不穩，在家裡發瘋似的大吼大叫，她無法制止，又怕干擾鄰居的睡眠，於是騎摩托車載著大兒子到街頭，累了就在超商稍作休息，直到天亮才帶著兒子和早餐回家，協助先生上班和另2個孩子上學；大兒子念小五時，突然己捶打頭臉、甚至受傷，她帶到屏東的醫院，醫生卻說幫不上忙，要她轉到高雄的大醫院，交通和醫療費用又是一大問題，最後在社福單位協助下一一克服。

「換別的越配媽媽，可能早就離家了！」社工員說，陳秋柳不曾因為家庭變故與孩子的病痛難照顧就放棄，反而想盡方法克服，勇於承擔丈夫、孩子的照護責任，是位勇敢、正向的新住民母親。