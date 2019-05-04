她不捨親情 全心照顧障礙的先生、妹妹和外甥女

2019-05-04 18:35 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



今年52歲的李淑蘭，上小學之前父親離家，她幫母親照顧弟妹，現在教養子女之外，更用心照顧因車禍失智的先生、智能障礙的妹妹和外甥女，她不諱言曾有一段時間走不出來，還好遇到好的醫護人員，也在宗教中找到力量，如今面對困難、解決困難，抱持施比受更有福的心情正向迎接每一天。

高雄市政府今天表揚今年的50位「美力媽媽（模範母親）」，每位都有辛苦、令人感動又敬佩的事蹟，李淑蘭是其中一位。

李淑蘭的父母育有5名子女，她排行老二。她說上小學前，她的父親就離家，是母親把子女拉拔長大，她上小學時就學會為弟妹作飯，盡力幫助媽媽。她的母親2000年時去世，病了5年，這5年裡她和姊妹、尤其是么弟努力賺錢，大家齊心照顧母親，曾有好長一段時間每月醫藥費要10萬元，為了媽媽，姊弟妹咬緊牙關撐下來。也因為母親的關係，李淑蘭對親情的凝聚更重視，當姊妹嫁到外地組家庭之後，她擔起照顧四妹（排行老四）的責任。

李淑蘭的四妹智能障礙，生下一女也有智能問題，她不忍心四妹和外甥女無人照料，每天早上5時30分左右起床，為家人準備早餐之後，就到四妹家送早餐並把當天飯錢給妹妹和外甥女，然後送先生到教學醫院附設的日照中心，再去上班；傍晚到日照中心接先生回家，備了餐點，隨後到妹妹家帶外甥女運動，約8時回自己的家照料先生。

李淑蘭的外甥女10多歲時中風，她的四妹沒有辦法幫女兒復健，她就每天帶著外甥女運動，希望外甥女的情況不要惡化。

「我在弟弟的工廠工作，弟弟給我很彈性的工作時間，要不然那能下午就趕去接先生和幫外甥女復健？」言語間充滿對弟弟的感謝。

李淑蘭的先生在2010年出車禍，之後即有失智現像，她不諱言先生健康出問題對她的打擊很大，有好一段時間走不出去，還好先生就醫以來都遇到很好的醫護人員，給她很多幫助和鼓勵，她也加入基督教會，在宗教和教友的關懷中湧起面對困難的力量。