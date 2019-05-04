親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

中午就來接下班 她才知道53歲老公真的失智了

她不捨親情 全心照顧障礙的先生、妹妹和外甥女

2019-05-04 18:35聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

今年52歲的李淑蘭，上小學之前父親離家，她幫母親照顧弟妹，現在教養子女之外，更用心照顧因車禍失智的先生、智能障礙的妹妹和外甥女，她不諱言曾有一段時間走不出來，還好遇到好的醫護人員，也在宗教中找到力量，如今面對困難、解決困難，抱持施比受更有福的心情正向迎接每一天。

高雄市政府今天表揚今年的50位「美力媽媽（模範母親）」，每位都有辛苦、令人感動又敬佩的事蹟，李淑蘭是其中一位。

李淑蘭的父母育有5名子女，她排行老二。她說上小學前，她的父親就離家，是母親把子女拉拔長大，她上小學時就學會為弟妹作飯，盡力幫助媽媽。她的母親2000年時去世，病了5年，這5年裡她和姊妹、尤其是么弟努力賺錢，大家齊心照顧母親，曾有好長一段時間每月醫藥費要10萬元，為了媽媽，姊弟妹咬緊牙關撐下來。也因為母親的關係，李淑蘭對親情的凝聚更重視，當姊妹嫁到外地組家庭之後，她擔起照顧四妹（排行老四）的責任。

李淑蘭的四妹智能障礙，生下一女也有智能問題，她不忍心四妹和外甥女無人照料，每天早上5時30分左右起床，為家人準備早餐之後，就到四妹家送早餐並把當天飯錢給妹妹和外甥女，然後送先生到教學醫院附設的日照中心，再去上班；傍晚到日照中心接先生回家，備了餐點，隨後到妹妹家帶外甥女運動，約8時回自己的家照料先生。

李淑蘭的外甥女10多歲時中風，她的四妹沒有辦法幫女兒復健，她就每天帶著外甥女運動，希望外甥女的情況不要惡化。

「我在弟弟的工廠工作，弟弟給我很彈性的工作時間，要不然那能下午就趕去接先生和幫外甥女復健？」言語間充滿對弟弟的感謝。

李淑蘭的先生在2010年出車禍，之後即有失智現像，她不諱言先生健康出問題對她的打擊很大，有好一段時間走不出去，還好先生就醫以來都遇到很好的醫護人員，給她很多幫助和鼓勵，她也加入基督教會，在宗教和教友的關懷中湧起面對困難的力量。

「施比受更有福！」李淑蘭說，每一份親情都很重要，看到家人平安、平靜生活，自己就不覺得苦，她會和家人用心過每一天。

高市表揚的「美力媽媽」之一李淑蘭，用愛心照護 家人、親人。記者楊濡嘉／攝影
高市表揚的「美力媽媽」之一李淑蘭，用愛心照護 家人、親人。記者楊濡嘉／攝影
分享

復健醫護人員

相關新聞

高市學校統一用賣菜郎圖像？韓國瑜強調：絕不搞個人崇拜

2019-05-04 14:52

網傳「韓國瑜春吶冷颼颼」 潘恒旭一張照片破解

2019-05-04 11:48

寧鼓隊翟山坑道前賣藝籌旅費 民眾熱情捐款襄助

2019-05-04 18:35

高雄春吶人數增加 占位等韓國瑜到場

2019-05-04 17:21

影／韓國瑜出席美力媽媽頒獎 表揚偉大母親

2019-05-04 12:42

首度移師高雄！春吶第一晚 警方未發現涉毒者

2019-05-04 10:12

資助愛文芒果外銷香港？屏東縣府斥「假消息」

2019-05-04 10:11

比跳針發大財可怕的事...他：韓國瑜總統民調第一

2019-05-04 09:17

韓國瑜訪陸報告 藍綠攻守自貿區

2019-05-03 23:21

綠轟家臣 高雄港區土開總經理請辭

2019-05-03 23:17

鳳山自強陸橋拆除後通車 房價恐漲

2019-05-03 23:12

高雄畜禽舍屋頂種電 報酬率不錯

2019-05-03 23:06

車禍後返校 媽媽教室外陪讀

2019-05-03 23:06

88快速道路通車後...潮州人 距離買房更遠了

2019-05-03 23:03

高雄市農產品外銷訂單1.67億 市府：超過去年一整年

2019-05-03 20:18

春吶移師高雄舉行 市府宣導毒品不入侵

2019-05-03 19:56

很潮！台灣燈會旗幟變時尚環保袋 想要得這麼做

2019-05-03 19:28

墾丁悠活合法卡「路寬」 剩行政訴訟有翻身機會

2019-05-03 18:59

高市首季死亡車禍爆增 韓國瑜坦言首見統整數字

2019-05-03 18:20

梅雨季社區病媒蚊密度上升 高雄境外移入登革熱風險增

2019-05-03 17:58

總統故鄉愛文芒果產量暴跌 農委會：枋山全鄉符合天災救助

2019-05-03 17:05

台鐵屏東、潮州站新建完工後 周邊店面兩樣情

2019-05-03 14:34

韓國瑜任用程建騰惹議 綠營：是利益迴避的質疑

2019-05-03 14:10

朋友問「高雄到底有多熱」？他回傳一張照片眾人秒笑歪

2019-04-29 20:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00

影／春吶高雄開場 緝毒犬進駐

2019-05-03 19:21

綠民代質疑韓國瑜簽MOU不落實 農業局：已執行逾1億元

2019-05-03 17:35

高雄自強陸橋拆除 韓國瑜：提供民眾安全回家的路

2019-05-03 17:08

一家三人同時倒下 書僮媽媽加群組助女兒完成課業

2019-05-03 17:08

春吶首次移師高雄 警方動員百餘警力戒備

2019-05-03 15:43
看更多

熱門文章

網傳「韓國瑜春吶冷颼颼」 潘恒旭一張照片破解

2019-05-04 11:48

比跳針發大財可怕的事...他：韓國瑜總統民調第一

2019-05-04 09:17

影／塞爆了！恐怖車陣500公尺 花壇金針花海被摧殘

2019-05-04 12:49

一句「他們不能沒媽媽」 讓她扶養非親非故孩子15年

2019-05-04 13:51

謝龍介被考倒閩南語？ 盧秀燕陪罰吃香蕉沾辣椒

2019-05-04 11:17

影╱彰化流浪狗大軍橫行街頭還咬人 民眾：人命不如狗命？

2019-05-03 20:00

影／人生初次跌進水溝！基隆廟口水溝蓋被偷正妹慘摔

2019-05-04 09:20

盧秀燕親點「這個」為台中市吉祥物 民眾超滿意

2019-05-03 20:21

高市學校統一用賣菜郎圖像？韓國瑜強調：絕不搞個人崇拜

2019-05-04 14:52

高雄春吶人數增加 占位等韓國瑜到場

2019-05-04 17:21

防廟會失控 台南喊簽「眾神公約」

2019-05-03 23:40

首度移師高雄！春吶第一晚 警方未發現涉毒者

2019-05-04 10:12

影／春吶高雄開場 緝毒犬進駐

2019-05-03 19:21

台東山海鐵馬步道又見光頭樹 民怨：看了讓人心痛難過

2019-05-04 11:49

韓國瑜訪陸報告 藍綠攻守自貿區

2019-05-03 23:21

校園水溝裝一整排「水龍頭」？ 原來是防墨汁噴濺！

2019-05-04 11:37

台南亮招商成績單 這家大廠投資就逾一兆

2019-05-04 11:36

公車行車記錄器 桃園區下月起抓汽車違停

2019-05-03 23:20

很潮！台灣燈會旗幟變時尚環保袋 想要得這麼做

2019-05-03 19:28

美食新天地／基隆湖南小館再現 老味道吃驚喜

2019-05-03 23:14

外面下大雨世大運社宅屋內也下雨 居民苦不堪言

2019-05-04 12:45

資助愛文芒果外銷香港？屏東縣府斥「假消息」

2019-05-04 10:11

雲林國小美術班成果展 關懷生態與環保

2019-05-04 12:46

高雄市農產品外銷訂單1.67億 市府：超過去年一整年

2019-05-03 20:18

影／閩南語流行音樂教父再創5新歌 明天在九份發表

2019-05-03 19:23

四技統測全國同步登場 金門首日5人缺考

2019-05-04 15:13

台東海巡 2艘50噸艦艇退休了

2019-05-03 23:10

補偏鄉最後一哩路 清境DRTS公車1年喊停

2019-05-03 23:12

出國玩買機器人送愛孫 爺爺搭機捷弄丟焦急如焚

2019-05-04 11:52

中斷69年 西拉雅夜祭回來了

2019-05-03 23:34

鳳山自強陸橋拆除後通車 房價恐漲

2019-05-03 23:12

春吶移師高雄舉行 市府宣導毒品不入侵

2019-05-03 19:56

桃市動保處長換人 博士處長王得吉今宣誓上任

2019-05-03 23:12

明年台灣燈會 花博后里園區接棒發光

2019-05-04 00:19

廚餘量增 台東縣廚餘廠擋土牆負荷不了倒塌

2019-05-04 12:49

影／韓國瑜出席美力媽媽頒獎 表揚偉大母親

2019-05-04 12:42

嘉市澎湖跨海觀光締盟「山盟海誓」

2019-05-04 14:49

反南鐵東移／自救會：賴罪魁禍首 強拆算蔡的

2019-05-04 00:21

高雄畜禽舍屋頂種電 報酬率不錯

2019-05-03 23:06

「一顆圓滿、幸福好甜！」 花蓮玉溪西瓜明天北征

2019-05-03 21:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top