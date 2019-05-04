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中午就來接下班 她才知道53歲老公真的失智了

18單位愛心大匯集 以音樂關懷失智症家庭

2019-05-04 18:35聯合報 記者王昭月╱即時報導

失智症照顧者肩上重擔往往非旁人所能想像，台灣全人關懷照服務協會體恤他們的「沈重」，找來18個愛心單位共同以音樂獻愛。醫師更提醒照顧者，千斤萬擔千萬別獨挑，適度尋找心靈支持或喘息的機會，在照護失智家人這條路才能走得更長遠。

國內失智人口愈來愈多，由於失智常伴隨認知混淆、幻覺、夜不成眠等症狀，讓照顧他們的家人往往心力交瘁，甚至可能因為超過身心負荷，演成憾事。台灣全人關懷照護服務協會有鑑於此，趁母親節前夕舉辦「關懷失智」音樂會，藉懷舊老歌喚醒失智者流逝的記憶，也藉歌聲撫慰失智症照顧者的心。

「校長歌手」王萊、狂焰樂團、小提琴家江敬業、創作歌手劉苡柔等人的歌聲，讓失智症照顧獲得片刻的紓壓。難能可貴的是，多名有輕度失智傾向的長輩，經由健康促進訓練，也能登台熱舞。且她們也花了4天時間親手製作一朵朵康乃馨，分送志工媽媽與護理人員。全人關協會祕書長林英明說，失智者並不一定就會臥床，輕度失智時如果能早期發現，透過運動與認知的促集，可以有效緩緩病情。

高雄長庚醫院神經內科黃啟維說，國內失智人口愈來愈多，中度患者可能會有千奇百怪的症狀跑出來，造成家屬極大負擔，因此照顧者要先學會自我調適，並善用政府提供的喘息服務等長照資源，同時尋求親友支持或廣學照護技巧，才有精力照顧失智症家人。

校長歌手王萊（左五），為關懷失智者而唱。記者王昭月／攝影
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由失智症長輩製作的康乃馨，要向失智症女性照顧者致意。記者王昭月／攝影
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「狂焰樂團」帶來多首膾炙人口的歌曲，撫慰失智症照顧者的心。記者王昭月／攝影
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失智症患者音樂會

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