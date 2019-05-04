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寧鼓隊翟山坑道前賣藝籌旅費 民眾熱情捐款襄助

2019-05-04 18:35聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

金門縣金寧中小學寧鼓隊連續多年赴台參加比賽，都獲得不錯的佳績，今年他們將於月底參加第七屆炎帝神農盃全國鼓陣大賽，旅費約需新台幣9萬元，目前還短差3萬多元，寧鼓隊今天到知名的景點翟山坑道表演募款，大受歡迎，許多民眾還慷慨解囊，鼓勵小朋友們。

今天的翟山坑道出現一群「不速之客」進行精彩演出，原來是寧鼓隊在指導老師林靜儀的帶領下，來此演出，10多位學童在翟山坑道司令台前一字排開，演出太鼓，看起來氣勢十足，吸引民眾搶拍。林靜儀也對翟山坑道遊客的「喊話」「走過路過，不要錯過」，希望遊客慷慨解囊，為學童圓夢。

林靜儀表示，寧鼓隊將於5月24日至26日到高雄大社區參加「第七屆炎帝神農盃全國鼓陣大賽」，此次有20位學生和3位老師前往參賽，旅費約需新台幣9萬元，但因為還差3萬，大家才想到讓寧鼓隊小試身手演出，並募款，希望教導孩子自食其力。

今天上午翟山坑道的遊客相當多，還有不少是外籍的，大家都對孩子充滿熱度的演出印象深刻，紛紛慷慨解囊，林靜儀說，大概短短2個小時，就募到1萬多元，學生們也都覺得很有成就感，預計下週還會前往翟山演出。

值得一提的是，寧鼓陣雖然成立近5年，但已獲得不少獎項，能有今天的成績，校長陳雅蘭、老師王建立、林靜儀等人居功厥偉，據了解，去年包括李宜臻、楊依堞、蔡宜秦和周姿君等學生，還都考上文化局的街頭藝人，這次算是首次的街頭演出，他們都說，「真的很興奮！」

金寧中小學的寧鼓隊今天在翟山坑道進行精彩表演，演出大受好評，也籌募到不少旅費。記...
金寧中小學的寧鼓隊今天在翟山坑道進行精彩表演，演出大受好評，也籌募到不少旅費。記者蔡家蓁／攝影
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金寧中小學的寧鼓隊今天在翟山坑道進行精彩表演，不少路過的民眾都駐足觀賞。記者蔡家...
金寧中小學的寧鼓隊今天在翟山坑道進行精彩表演，不少路過的民眾都駐足觀賞。記者蔡家蓁／攝影
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金寧中小學寧鼓隊今天在翟山坑道進行表演，演出後，學童拿募款箱跟遊客募款。記者蔡家...
金寧中小學寧鼓隊今天在翟山坑道進行表演，演出後，學童拿募款箱跟遊客募款。記者蔡家蓁／攝影
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林靜儀募款旅費

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