寧鼓隊翟山坑道前賣藝籌旅費 民眾熱情捐款襄助

2019-05-04 18:35 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



金門縣金寧中小學寧鼓隊連續多年赴台參加比賽，都獲得不錯的佳績，今年他們將於月底參加第七屆炎帝神農盃全國鼓陣大賽，旅費約需新台幣9萬元，目前還短差3萬多元，寧鼓隊今天到知名的景點翟山坑道表演募款，大受歡迎，許多民眾還慷慨解囊，鼓勵小朋友們。

今天的翟山坑道出現一群「不速之客」進行精彩演出，原來是寧鼓隊在指導老師林靜儀的帶領下，來此演出，10多位學童在翟山坑道司令台前一字排開，演出太鼓，看起來氣勢十足，吸引民眾搶拍。林靜儀也對翟山坑道遊客的「喊話」「走過路過，不要錯過」，希望遊客慷慨解囊，為學童圓夢。

林靜儀表示，寧鼓隊將於5月24日至26日到高雄大社區參加「第七屆炎帝神農盃全國鼓陣大賽」，此次有20位學生和3位老師前往參賽，旅費約需新台幣9萬元，但因為還差3萬，大家才想到讓寧鼓隊小試身手演出，並募款，希望教導孩子自食其力。

今天上午翟山坑道的遊客相當多，還有不少是外籍的，大家都對孩子充滿熱度的演出印象深刻，紛紛慷慨解囊，林靜儀說，大概短短2個小時，就募到1萬多元，學生們也都覺得很有成就感，預計下週還會前往翟山演出。