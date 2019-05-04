大口啖豬肉 眾人齊聲金門豬肉「讚啦」

2019-05-04 18:14 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



金門沿海接連發現海漂豬屍，連帶影響金門豬肉製品的銷量，中央畜產會昨天跨海到金門舉辦「國產豬肉促銷活動」，在社區媽媽協助烹調多道使用金門豬肉的美食，供民眾品嚐，不少吃過的人都高喊「金門豬肉讚！」。

這項「國產豬肉促銷活動」今天在金寧鄉中堡寶靈殿前廣場舉行，邀請民眾到場共襄盛舉，包括立委陳玉珍、金門縣長楊鎮浯、中華民國養豬協會秘書長張生金、金門縣養豬協會理事長楊水東、縣府建設處副處長文水成也都到場為金門的豬肉「掛保證」。

張生金表示，因為非洲豬瘟疫情，讓台灣消費者對國產豬肉有疑慮，他們特別在國內辦了20幾場活動，其中，金門也有促銷活動，藉以提升金門消費者食用在地豬肉的意願。國產豬肉皆是衛生、新鮮、安全的，政府防疫超前部署、阻絕於境外，希望讓消費者對國產豬肉拾回信心，安心地享用。

此次的豬肉饗宴，由中堡社區的志工媽媽，共製作芥菜花蛤豬肉湯、鹹豬肉、香腸、炸豬柳條…等共10道菜；而活動中所有的豬肉食材，都是由金門豬肉烹調而成，楊鎮浯等人吃過，都高喊好吃！

張生金表示，金門的豬隻需飼養6個月，才會屠宰上市，豬肉的熟成度夠，因為金門在地的豬隻養殖不足以供給消費需求，需從台灣進口冷凍豬肉，其口感和金門在地生產的豬肉有別，能夠吃到在地的豬肉是幸福的。