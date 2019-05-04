重拾消費者信心 金門豬肉饗宴開動

2019-05-04 17:23 中央社 金門縣4日電



金門海域漂死豬事件重創相關產業，一項金門豬肉促銷活動今天在金寧鄉中堡登場，10道以在地豬肉烹調的佳餚讓人食指大動，期盼能重拾對金門豬肉的信心。

在金寧鄉中堡寶靈殿前廣場登場「國產豬肉（金門豬肉）促銷活動」由中央畜產會主辦，金門縣政府、金門養豬協會協辦，中堡社區的婆婆媽媽忙裡忙外，共端出10道菜，有鹹豬肉、香腸、炸豬柳條等。

其中，芥菜花蛤豬肉湯是金門縣養豬協會理事長楊水東的招牌菜。包括金門縣動植物防疫所所長莊謙恭在內的賓客嚐過後，都豎起大拇指說，「金門豬肉實在有夠讚」。另外，鹹豬肉鹹度適中、梅花肉油花均勻，讓食客頻頻叫好。

楊水東表示，為了這次促銷活動共採買了香腸、鹹豬肉各100斤、三層肉80斤，珍珠丸和貢丸各用上60斤豬肉，活動中所製作的菜餚都是金門在地豬肉烹調而成。他說，也許是因為金門水質因素，金門豬肉口感特別甜，希望透過這次活動，能逐漸恢復消費者對金門豬肉的信心。

中華民國養豬協會秘書長張生金專程前來指導，他表示，因為非洲豬瘟疫情讓台灣消費者食用國產豬肉有疑慮，他重申包括金門豬肉在內，國產豬肉衛生、新鮮又安全，期盼今天的促銷活動能提升本地消費者食用在地豬肉的意願。

張生金表示，金門豬歷6個月飼養期才屠宰上市，豬肉熟成度夠，比台灣豬肉口感佳；由於金門養殖的豬隻不足以供應本地消費，需從台灣進口冷凍豬肉，口感和金門在地生產的豬肉有很大差別，能夠吃到在地豬肉實在很幸福。

去年底今年初金門海邊岸際發現多起漂流死豬事件，其中有死豬經檢驗與中國大陸的非洲豬瘟病毒株相似度達100%。金門豬肉製品進而遭到禁運，重創金門養豬戶和相關特產業。

金門縣政府建設處副處長文水成指出，金門豬隻有各鄉鎮獸醫師把關，健康正常；而且除了飼養期較長，還搭配酒糟飼養，豬肉口感較甜油脂芳香，沒有腥臭味。他說，海漂豬是境外案例，因管制措施造成消費者心理恐慌，允諾會再進一步與中央協商有關豬肉管制品項和時間。