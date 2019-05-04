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手遊Ingress變異日主場 數千亞太區玩家聚高雄

2019-05-04 16:31聯合報 記者徐如宜╱即時報導

全球第一個結合真實與虛擬世界的手機遊戲「Ingress」，今天選擇高雄市作為亞太區第二季「變異日」的主場。 昨天傍晚尚未開始檢錄，排隊的人潮就超過200公尺，第一位檢錄的日本玩家更早在3個小前就趕來檢錄。今天更是湧進超過2000人的人潮，這兩天有10多個國家玩家來完成檢錄，為高雄市帶來巨大商機與觀光效益。

高雄市文化局表示，這次與Niantic公司合作，主要是將高雄的文化底蘊與受到世界玩家歡迎的手遊，一同行銷高雄，把高雄大街小巷的人文特色與獨特風采，呈現在世界各地玩家的手機上與心中。

今天一大早，登錄人潮就塞爆流行音樂中心鯨魚堤岸，主辦單位中午宣布「變異日」的任務內容，隨後分為「啟蒙軍」與「反抗軍」的兩方玩家，開始在高雄市的大街小巷、重要景點、名勝古蹟等虛擬與實境混成的空間，進行一系列的競爭。兩軍的策略規劃、進攻防守鬥智過程、限時的競爭也是「變異日」的目的與活動的高潮，而勝方將獲得遊戲中極高的榮譽與獎勵，這也是吸引大量玩家參戰的原因。

昨天傍晚為了達成解密的任務，玩家們到各地執行「臥底行動」，找出藏匿在虛實世界中的人物或物品，並在完成這些任務以後，陸續回到鯨魚堤岸，進行一連串的解謎活動。玩家需要透過團隊合作、共同解謎，解謎成功後就可以在遊戲裡獲得勳章。

「GORUCK」體能活動也吸引各國的玩家報名參加，這項體能活動至少要進行10公里，在高雄進行超過6小時的夜間行軍，並由美國專業訓練師帶隊，分成兩個陣營的玩家，相互競爭。每個人背負20磅以上的重物、每隊還要共同背負5加侖的桶裝水，競爭分成數個階段。每個階段的輸家，需要接受嚴酷又有趣的體能懲罰。

高雄市文化局也為玩家準備數量有限的高雄「任務日」紀念品，有「INGRESS MISSION DAY KAOHSIUNG限量紀念款毛巾」、來自杉林日光小林的「日光小林萬用無敵紫雲膏」，與印有Ingress標誌的「笑嗨嗨肌內效貼布」與「紅毛港文化園區優待券」。

家要在高雄市的大街小巷、重要景點、名勝古蹟等虛擬與實境混成的空間，進行一系列的競...
家要在高雄市的大街小巷、重要景點、名勝古蹟等虛擬與實境混成的空間，進行一系列的競爭。圖／高雄市文化局提供
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來自各地的玩家登錄結合真實與虛擬世界的手機遊戲「Ingress」。圖／高雄市文化...
來自各地的玩家登錄結合真實與虛擬世界的手機遊戲「Ingress」。圖／高雄市文化局提供
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玩家要在高雄市的大街小巷、重要景點、名勝古蹟等虛擬與實境混成的空間，進行一系列的...
玩家要在高雄市的大街小巷、重要景點、名勝古蹟等虛擬與實境混成的空間，進行一系列的競爭。圖／高雄市文化局提供
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「GORUCK」體能活動也吸引各國的玩家報名參加，由美國專業訓練師帶隊，分成兩個...
「GORUCK」體能活動也吸引各國的玩家報名參加，由美國專業訓練師帶隊，分成兩個陣營的玩家，相互競爭。圖／高雄市文化局提供
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高雄市文化局也為玩家準備數量有限的高雄「任務日」紀念品，有「INGRESS MI...
高雄市文化局也為玩家準備數量有限的高雄「任務日」紀念品，有「INGRESS MISSION DAY KAOHSIUNG限量紀念款毛巾」。圖／高雄市文化局提供
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「GORUCK」體能活動也吸引各國的玩家報名參加，由美國專業訓練師帶隊，分成兩個...
「GORUCK」體能活動也吸引各國的玩家報名參加，由美國專業訓練師帶隊，分成兩個陣營的玩家，相互競爭。圖／高雄市文化局提供
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