籌赴台參賽旅費 金門學童翟山太鼓陣吸睛

2019-05-04 16:15 中央社 金門縣4日電



「走過路過，不要錯過」，這不是夜市的叫賣聲，而是金門縣金寧中小學寧鼓隊老師林靜儀對翟山坑道遊客的「喊話」，她希望遊客慷慨解囊，為學童圓一個到台灣發光發熱的夢。

2019年第七屆炎帝神農盃全國鼓陣大賽24日到26日在高雄大社區舉行，金寧中小學寧鼓隊將有20位學生和3位老師前往參賽。旅費約需新台幣9萬元。

林靜儀今天帶領十多位學童來到翟山坑道司令台前演出太鼓，一方面為全國鼓陣大賽熱身，同時也爭取遊客支持，以打賞方式支持學童，籌募旅費。

寧鼓隊共帶來「鳳邑埤塘」、「奔虎」、「天地人」等7首曲目，還有可愛的一對醒獅參與演出。學生在台下輪番演出時，舞台兩側有同學拿著募款箱，向遊客爭取支持。林靜儀站在司令台上不斷對著過往遊客高喊「走過路過，千萬不要錯過」，「你的愛心是學童最大的鼓勵」。

精湛的演出吸引不少旅客駐足觀賞，並拿起手機拍照，頻頻叫好。許多民眾除了慷慨解囊外，也不忘鼓勵小朋友們。

李宜臻、楊依堞、蔡宜秦和周姿君是鼓隊的麻吉，她們說，這是去年10月考上街頭藝人後，首次街頭演出，真的很興奮。

寧中的寧鼓陣成立近5年，征戰無數，繳出不少漂亮成績單。老師林靜儀儀原本學習服裝設計，有感於國小老師對自己的啟發，從台灣到金門圓了小學老師的夢。她說，金門的孩子很優秀，但是找不到目標，她發展太鼓幫助孩子有個努力的目標，提供學生發揮的舞台。

林靜儀說，看到學生不顧風吹日曬雨淋熱心學習，把吃苦當吃補，希望旅客和各界能助學童一臂之力，圓一個到台灣發光發熱的夢。

退休老師王建立今天全程陪伴學童，他說，太鼓不需要音樂基礎，只要鼓棒和鼓就可以上場，到街頭演出不但鼓勵學童展現才藝，同時訓練膽量，也期盼學童心存感恩，長大後能回饋社會。