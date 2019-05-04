馬公國小120歲校慶 校友捐百萬發展外語力

2019-05-04 16:14 中央社 澎湖縣4日電



澎湖最老的馬公國小今天歡慶創校120週年，不少畢業校友重返母校，校友張宗元感恩母校，在縣長賴峰偉等人見證下，捐贈新台幣100萬元做為學校教育基金，要發展學童國際外語能力。

澎湖縣長賴峰偉以籌備主委表示，母校就是母親，感謝當時6年師長的訓練與教誨，讓智慧成長，一路順遂成長並服務社會，自己在擔任縣長任內，分別擔任過創校100週年和120週年的主委，期許學弟學妹要多讀書多運動，將來有能力要回饋母校，並表揚服務資深人員。

馬公國小第22屆畢業校友張宗元，除先前捐助30萬元作校慶與學子營養午餐外，今天在校慶活動中再捐出100萬元作為教育基金，將建置更完善的教學設施，一起為學童國際語文能力打造基礎。

馬公國小校長吳妙娟表示，馬公國小「領航2甲子、緣繫世代情」系列活動，自4月20日起將推出有「感念馬小、感恩歲月」照片展、「視覺藝術作品」、「活力四射」、「運動大會親子競味競賽」、「表彰三代同校」和「夜空饗宴」，不少畢業校友帶著自己的兒孫一起在泛黃的老照片，尋找自己的童年回憶記事。

馬公國小創校120週年今天舉辦壓軸的校運會，包括議長劉陳昭玲與副議長陳雙全等首長民代，全澎湖各級學校校長與近1000位畢業校友都重返校園重溫兒時記憶，今天也首度升起創校120週年的會旗，讓學校繼續邁向下個一甲子，明年將有白沙赤崁國小將舉行創校120週慶。

馬公國小創立於1900年、亦即民國前2年，這120年來，曾先後2度遷址、5度更名，歷屆校友迄今有2萬多人，早期在廟堂上課，賴峰偉也是畢業校友，也是今年創校120年的籌備主委。