四技統測全國同步登場 金門首日5人缺考

2019-05-04 15:13 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



108學年度四技二專統一入學測驗，今天起一連兩天在全國同步舉行，金門考區考場設在國立金門大學理工大樓，今年共有293位考生報考。金門縣政府秘書長張忠民今天下午也在縣府教育處處長羅德水、金大校長陳建民、教務長吳俊毅、主任秘書蔡宗憲等人陪同下，到場為考生加油打氣，並慰勉工作人員辛勞。

108學年度四技二專統測於5月4日及5月5日2天在國立金門大學舉行，金門考區設有8間一般試場。今日考專業科目、國文及英文。金門考區共有293名考生報考，第一節缺考5人。明日將繼續考專業科目及數學。

縣府秘書長張忠民於下午巡視金門大學考場休息區，大家共同為應試的考生加油打氣，並慰勉試務人員辛勞。張忠民一行人在休息區勉勵學子們全力以赴、爭取最佳成績，並祝福所有考生皆能考取心目中理想的學校。

金門大學表示，金大雖然以招收高中生為主，但仍有企業管理、電子工程與應用英語等三個學系各招收一班（共三班）的技職體系學生，並提供金門高職學生34名離島保送名額。另外為持續吸引優秀學生到金大就讀，學校提供統測成績優良的學生入學獎勵，包含統測成績達380至450，可得24至300萬元獎助學金，還有其他多項優惠措施，歡迎有志學習的學子加入金大的行列。