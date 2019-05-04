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選立委被網友批落跑 高市藍營議員：擴大服務

2019-05-04 15:04中央社 高雄4日電

高雄市議員陳美雅。本報系資料照／記者劉學聖攝影
高雄市議員陳美雅。本報系資料照／記者劉學聖攝影
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除了高雄市長韓國瑜可能換跑道參選，另有7名國民黨市議員也登記立委初選，市議員陳美雅等人說要擴大服務，不會有「落跑」疑慮，黃紹庭也說不至於影響黨團在議會的席次優勢。

國民黨高雄市黨部主委莊啟旺今天受訪表示，國民黨高雄市立委預計6月中旬完成提名作業。

相對國民黨立委提名還未完成，民進黨高雄市下屆立委已完成初選作業，將等中執會通過提名名單，由中央黨部公布。

國民黨高雄市下屆立委，第5選區（三民區）確定提名市議員黃柏霖，莊啟旺說，第8選區（前鎮、小港區）將徵召市議員陳麗娜（已提報中央黨部），另有4個選區完成初選登記，即將展開初選作業。

在4個將展開初選作業的選區中，含茄萣、左營、楠梓等選區，登記參選人有陳美雅、黃紹庭、蔡金晏、李雅靜都是現任市議員，另已提名的黃柏霖，已提報中央徵召的陳麗娜也是現任市議員。

國民黨市議員展現旺盛的參選企圖心，不過網友質疑將成為「落跑市議員」，還批評是「呷碗內看碗外」。

蔡金晏表示，高雄市很多建設瓶頸卡在中央法令，中央補助款也受限財劃法，允諾在立法院為高雄市爭取權益是擴大服務權限。

陳美雅說，她有4屆市議員資歷，未來能爭取有助於高雄繁榮的法案，一樣服務高雄市不該被說為落跑。黃紹庭說，市議會國民黨團有34席（總席次66席），合併無黨聯盟議員運作，如果議員當選立委，不至於影響黨團在議會的優勢。

國民黨5月中旬會再公告第3梯次初選登記，包括第1選區（旗山、美濃區等）、第4選區（林園、大寮區等）；已知兩選區仍有市議員打算轉換跑道參選。

高雄市現任區域立委有9席，全為民進黨籍，不過選區重劃，下屆應選8席。

高雄市國民黨民進黨

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