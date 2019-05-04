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高市學校統一用賣菜郎圖像？韓國瑜：絕不搞個人崇拜

高市學校統一用賣菜郎圖像？韓國瑜強調：絕不搞個人崇拜

2019-05-04 14:52聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

高雄市長韓國瑜。記者劉學聖／攝影
高雄市長韓國瑜。記者劉學聖／攝影
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高雄市學校和局處接到新聞局發的電子公文，如果要使用市長韓國瑜肖像，統一用「賣菜郎CEO韓國瑜」這個圖像，引起議論。韓國瑜今天強調絕不會搞個人崇拜，新聞局則聲明是高雄市議員邱于軒質詢時要求新聞局通知各局處學校統一視覺設計，但沒有強制性。

去年高雄市長選舉時由小編設計出的「賣菜郎 CEO韓國瑜」Q版圖案，韓國瑜穿黑色鑲金邊民俗裝，右手拿高麗菜，旁邊有柴犬，此圖案註冊商標為韓國瑜所有，因此部分局處學校接到新聞局電子公文時，擔心授權的問題，另有人覺得有「造神」之於？

韓國瑜今天表示，絕不會要各局處學校一定要用LOGO或人形立牌，其實老百姓很討厭個人崇拜，他也不來這一套，但如果說LOGO出去　能讓市府成本下降，讓高雄市的形象更好的話，而且高雄市民能接受，當然願意他的LOGO儘可能發揮，這個沒有問題，但絕不會搞個人崇拜用一個LOGO、用一個人形立牌，這是不可能的，這不是他的作風。

新聞局也發布聲明表示，1、韓國瑜的Q版肖像設計商標權屬韓國瑜所有，無償提供市府公益公務如有需求時使用，從未強制要求各機關使用。2、高雄市議員邱于軒質詢時認為，常在市府各大活動看到各種造型良莠不齊肖像，因此要求新聞局通知統一視覺設計。3.從未強制要求各機關使用肖像，僅以視覺視覺美感如需使用統一標準。

新聞局並籲外界勿惡意扭曲攻擊。

議員黃捷要求教育局儘速撤回使用韓國瑜Q版頭像公文。 圖取自／黃捷鳳山捷伴同行
議員黃捷要求教育局儘速撤回使用韓國瑜Q版頭像公文。 圖取自／黃捷鳳山捷伴同行
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「賣菜郎 CEO韓國瑜」Q版圖案，去年選舉時由韓國瑜競選團隊小編設計出，韓國瑜穿...
「賣菜郎 CEO韓國瑜」Q版圖案，去年選舉時由韓國瑜競選團隊小編設計出，韓國瑜穿黑色鑲金邊民俗裝，手上拿高麗菜，旁邊有柴犬，此圖案註冊商標為韓國瑜所有。圖／翻攝韓國瑜粉絲製作月曆
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韓國瑜高雄市

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