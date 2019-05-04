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屏東到峇里島 竹田國小學生跨越3600公里交筆友

2019-05-04 14:26聯合報 記者江國豪╱即時報導

偏鄉小學透過紙筆與千里外的孩子交朋友！屏東縣竹田國小學生，透過寫信到峇里島，與超過3600公里遠的印尼學生當「筆友」，透過信件分享各自的生活與文化，同時更了解自己。當孩子們收到來自印尼的回信，也相當興奮地大聲朗讀分享，學校老師更用心的將過程中的趣味與故事，剪輯成20分鐘的「島嶼集體記憶」紀錄片。

竹田國小老師邱俐綾說，竹田鄉屬於客家庄，孩子可能對於每天生活周遭習以為常，卻未必意識到客家文化存在的意義，因此試著透過跟別的文化的孩子互相交流，來認識自身文化，因為分享自己想介紹的東西，就必須要先去了解自己，像是有學生在信中提到客家人，農曆新年有「過家」的習俗，到親朋好友家中串門子拜年，。

而孩子們將信寫好搜集後，裝袋封口並寫上寄往印尼的地址，騎著腳踏車到郵局寄信，郵務人員也忍不住豎起大拇指相當佩服。去年印尼峇里島阿貢火山噴發，當時竹田國小的孩子們也很掛心筆友安危，校長謝俊明還特別帶孩子們，到福德祠點香向「伯公」許願，為峇里島筆友們祈福。

「寫信到峇里島」以看似向外、實則向內的課程，讓孩子們進行內在探索，更認識自己。竹田國小老師鍾憶琴說，進行交流若出成作業就會很制式，但寫成信內容可以很不一樣。

由於交流的對象是印尼的孩子，書信內容得用英文書寫，也請到印尼語的老師，教導孩子們印尼文。邱俐綾老師說，參與「島嶼集體記憶」的70多名學生中，有10多人是新住民2代，有6人有著印尼血統，收到回信時，也讓這些孩子接觸自己母親的家鄉文化，其中有介紹印尼傳統樂器，以及手繪的傳統服飾圖等。

屏東縣竹田國小學生，透過寫信到峇里島，與超過3600公里遠的印尼學生當「筆友」，...
屏東縣竹田國小學生，透過寫信到峇里島，與超過3600公里遠的印尼學生當「筆友」，透過信件分享自己生活與文化，同時更了解自己。圖／竹田國小提供
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屏東縣竹田國小學生，透過寫信到峇里島，與超過3600公里遠的印尼學生當「筆友」，...
屏東縣竹田國小學生，透過寫信到峇里島，與超過3600公里遠的印尼學生當「筆友」，透過信件分享自己生活與文化，同時更了解自己。圖／竹田國小提供
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印尼峇里島

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