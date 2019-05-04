韓國瑜再談自經區 議員黃捷：只能繼續翻白眼

2019-05-04 14:24 中央社 高雄4日電



時代力量高雄市議員黃捷（右）3日質詢高市長韓國瑜有關自由經濟貿易區時，因韓國瑜回答「高雄要發大財」而驚呼仰頭翻白眼。圖／翻攝高雄市議會質詢畫面 分享 facebook 遭質疑答不出自經區具體內涵的高雄市長韓國瑜今天表示，就是境內關外概念，鬆綁相關法令和制度，希望讓高雄脫胎換骨；高雄市議員黃捷說：「我只能繼續翻白眼。」

韓國瑜上任後稱要爭取設立自由經濟貿易區，但面對黃捷質詢時卻無具體方案，答詢時頻稱「發大財」，讓黃捷無奈到一度翻白眼，也質疑根本「口號治市」。

高雄市政府社會局舉辦母親節慶祝大會，韓國瑜會後接受媒體訪問，先乾笑一下後表示，高雄50、60年來支持台灣經濟重工業發展，高雄人付出包括健康和環境等代價，居民平均壽命較其他縣市少1、2歲，台灣人民應對高雄好一點。

韓國瑜說，想在高雄造出經貿特區，以境內關外概念，鬆綁相關法令和制度，貨物和人才進出等都會改變。

至於是否有「木馬屠城記」威脅，他說，要對台灣民主有信心，有信心就不怕，這不會帶來威脅，會給高雄脫胎換骨機會，將準備說帖送高雄市議會，說明高雄需求。

不過，黃捷受訪表示，高雄早就有保稅倉庫、保稅工廠，也有境內關外、前店後廠模式，希望韓國瑜說清楚自經區內容到底是什麼，爭取放寬到什麼程度、哪些項目等。

她說，韓國瑜一直避重就輕未說明，應多做功課，不要每次說到相關議題就是空言。