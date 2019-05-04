親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
南鐵東移迫遷案
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

越南移工為加班費爭議罷工 美堤食品同意發還4000萬

吳朱會落幕 朱立倫：讓國民黨黃金陣容轉成金牌聯盟

影／韓國瑜出席美力媽媽頒獎 表揚偉大母親

2019-05-04 12:42聯合報系攝影中心 記者劉學聖╱即時報導

媽媽我愛你！高雄市長韓國瑜今天出席武昌教會美力媽媽頒獎活動，與市民一同歡慶母親節。韓在致詞時表示，每個家庭的母親就是每個家庭內最重要的資產，他也再度提起郭台銘媽媽給他十萬創業，當初他入伍時他媽媽偷偷在他口袋塞了500元，這都是母親愛護子女的表現。時代力量議員黃捷昨天在議會質詢韓國瑜時引起風波，韓也針對昨天議會自貿區專案報告再度提出說明。

高雄市長韓國瑜今出席武昌教會美力媽媽頒獎活動，與市民一同歡慶母親節。記者劉學聖／...
高雄市長韓國瑜今出席武昌教會美力媽媽頒獎活動，與市民一同歡慶母親節。記者劉學聖／攝影
分享
高雄市長韓國瑜出席武昌教會美力媽媽頒獎活動。記者劉學聖／攝影
高雄市長韓國瑜出席武昌教會美力媽媽頒獎活動。記者劉學聖／攝影
分享
高雄市長韓國瑜今出席武昌教會美力媽媽頒獎活動，與市民一同歡慶母親節。記者劉學聖／...
高雄市長韓國瑜今出席武昌教會美力媽媽頒獎活動，與市民一同歡慶母親節。記者劉學聖／攝影
分享
高雄市長韓國瑜針對昨天自貿區專案報告再度提出說明。記者劉學聖／攝影
高雄市長韓國瑜針對昨天自貿區專案報告再度提出說明。記者劉學聖／攝影
分享

韓國瑜時代力量郭台銘

相關新聞

議員問自經區韓國瑜跳針答發大財 遭指「口號治市」

2019-05-04 12:33

網傳「韓國瑜春吶冷颼颼」 潘恒旭一張照片破解

2019-05-04 11:48

韓國瑜答不出自經區？ 杜紫宸提問三個高雄發大財議題

2019-05-04 10:13

比跳針發大財可怕的事...他：韓國瑜總統民調第一

2019-05-04 09:17

首度移師高雄！春吶第一晚 警方未發現涉毒者

2019-05-04 10:12

資助愛文芒果外銷香港？屏東縣府斥「假消息」

2019-05-04 10:11

答不出自經區？ 李茂生酸韓國瑜：「發大財」走遍天下

2019-05-04 07:26

韓國瑜訪陸報告 藍綠攻守自貿區

2019-05-03 23:21

綠轟家臣 高雄港區土開總經理請辭

2019-05-03 23:17

鳳山自強陸橋拆除後通車 房價恐漲

2019-05-03 23:12

高雄畜禽舍屋頂種電 報酬率不錯

2019-05-03 23:06

車禍後返校 媽媽教室外陪讀

2019-05-03 23:06

88快速道路通車後...潮州人 距離買房更遠了

2019-05-03 23:03

高雄市農產品外銷訂單1.67億 市府：超過去年一整年

2019-05-03 20:18

春吶移師高雄舉行 市府宣導毒品不入侵

2019-05-03 19:56

很潮！台灣燈會旗幟變時尚環保袋 想要得這麼做

2019-05-03 19:28

墾丁悠活合法卡「路寬」 剩行政訴訟有翻身機會

2019-05-03 18:59

高市首季死亡車禍爆增 韓國瑜坦言首見統整數字

2019-05-03 18:20

梅雨季社區病媒蚊密度上升 高雄境外移入登革熱風險增

2019-05-03 17:58

總統故鄉愛文芒果產量暴跌 農委會：枋山全鄉符合天災救助

2019-05-03 17:05

台鐵屏東、潮州站新建完工後 周邊店面兩樣情

2019-05-03 14:34

韓國瑜任用程建騰惹議 綠營：是利益迴避的質疑

2019-05-03 14:10

高市兩岸小組工作成果 韓國瑜下午首度向議會報告

2019-05-03 12:02

影／韓國瑜明天參加春吶 上台唱「讀你」

2019-05-03 11:54

朋友問「高雄到底有多熱」？他回傳一張照片眾人秒笑歪

2019-04-29 20:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00

影／春吶高雄開場 緝毒犬進駐

2019-05-03 19:21

綠民代質疑韓國瑜簽MOU不落實 農業局：已執行逾1億元

2019-05-03 17:35

高雄自強陸橋拆除 韓國瑜：提供民眾安全回家的路

2019-05-03 17:08

一家三人同時倒下 書僮媽媽加群組助女兒完成課業

2019-05-03 17:08

春吶首次移師高雄 警方動員百餘警力戒備

2019-05-03 15:43

韓國瑜留不住！綠轟「家臣」 土開總經理程建騰請辭

2019-05-03 10:27
看更多

熱門文章

答不出自經區？ 李茂生酸韓國瑜：「發大財」走遍天下

2019-05-04 07:26

比跳針發大財可怕的事...他：韓國瑜總統民調第一

2019-05-04 09:17

高市首季死亡車禍爆增 韓國瑜坦言首見統整數字

2019-05-03 18:20

台鐵屏東、潮州站新建完工後 周邊店面兩樣情

2019-05-03 14:34

彰化縣警局人事大風吹 分局長吹完換偵查隊長吹

2019-05-03 14:55

韓國瑜答不出自經區？ 杜紫宸提問三個高雄發大財議題

2019-05-04 10:13

網傳「韓國瑜春吶冷颼颼」 潘恒旭一張照片破解

2019-05-04 11:48

影╱彰化流浪狗大軍橫行街頭還咬人 民眾：人命不如狗命？

2019-05-03 20:00

家長注意！新竹縣幼兒園5月31日、6月1日登記

2019-05-03 17:54

盧秀燕親點「這個」為台中市吉祥物 民眾超滿意

2019-05-03 20:21

高雄自強陸橋拆除 韓國瑜：提供民眾安全回家的路

2019-05-03 17:08

影／人生初次跌進水溝！基隆廟口水溝蓋被偷正妹慘摔

2019-05-04 09:20

綠民代質疑韓國瑜簽MOU不落實 農業局：已執行逾1億元

2019-05-03 17:35

謝龍介被考倒閩南語？ 盧秀燕陪罰吃香蕉沾辣椒

2019-05-04 11:17

防廟會失控 台南喊簽「眾神公約」

2019-05-03 23:40

違停多影響公車靠站 桃園6月起公車行車記錄器揪違停

2019-05-03 17:18

九份迓媽祖看鑾轎爬樓梯奇景 想拍好照提前2小時卡位

2019-05-03 14:53

影／春吶高雄開場 緝毒犬進駐

2019-05-03 19:21

韓國瑜訪陸報告 藍綠攻守自貿區

2019-05-03 23:21

總統故鄉愛文芒果產量暴跌 農委會：枋山全鄉符合天災救助

2019-05-03 17:05

春吶首次移師高雄 警方動員百餘警力戒備

2019-05-03 15:43

竹縣寄養家庭急需人力 盼民眾投入陪伴兒童

2019-05-03 15:16

很潮！台灣燈會旗幟變時尚環保袋 想要得這麼做

2019-05-03 19:28

羅東轉運站離火車站3百公尺 縣議員批太遠應共構才方便

2019-05-03 15:20

校園水溝裝一整排「水龍頭」？ 原來是防墨汁噴濺！

2019-05-04 11:37

韓國瑜任用程建騰惹議 綠營：是利益迴避的質疑

2019-05-03 14:10

首度移師高雄！春吶第一晚 警方未發現涉毒者

2019-05-04 10:12

美食新天地／基隆湖南小館再現 老味道吃驚喜

2019-05-03 23:14

墾丁悠活合法卡「路寬」 剩行政訴訟有翻身機會

2019-05-03 18:59

影／閩南語流行音樂教父再創5新歌 明天在九份發表

2019-05-03 19:23

高雄市農產品外銷訂單1.67億 市府：超過去年一整年

2019-05-03 20:18

議員問自經區韓國瑜跳針答發大財 遭指「口號治市」

2019-05-04 12:33

北市領頭餐廳企業簽署「惜食公約」目標年減3％廚餘量

2019-05-03 16:15

影／陳定南遺風 宜蘭龍舟的龍頭高了7吋

2019-05-03 13:15

新北賞桐輕小旅 相揪好友假日來看五月雪

2019-05-03 13:09

公車行車記錄器 桃園區下月起抓汽車違停

2019-05-03 23:20

台東山海鐵馬步道又見光頭樹 民怨：看了讓人心痛難過

2019-05-04 11:49

鳳山自強陸橋拆除後通車 房價恐漲

2019-05-03 23:12

台東海巡 2艘50噸艦艇退休了

2019-05-03 23:10

補偏鄉最後一哩路 清境DRTS公車1年喊停

2019-05-03 23:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top