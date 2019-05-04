議員問自經區韓國瑜跳針答發大財 遭指「口號治市」

2019-05-04 12:33 中央社 高雄4日電



高雄市長韓國瑜昨在議會被市議員黃捷問及自由經濟示範區議題，韓國瑜回以「總目標是高雄要發財」、「都是希望往高雄發大財這個目標」，黃捷在臉書批韓始終提不出具體的自經區政策，只將自經區與「發大財」做連結。圖／取自臉書「黃捷 鳳山捷伴同行」 分享 facebook 高雄市長韓國瑜上任後稱要爭取設立「自由經濟示範區」，但面對時代力量籍高雄市議員黃捷質詢時卻無具體方案，答詢時頻稱「發大財」，也遭黃捷質疑根本「口號治市」。

黃捷3日在高雄市議會質詢韓國瑜，要求說明自經區內容及要爭取放寬到什麼程度、那些項目等，但韓國瑜一再以會儘快送說帖到議會帶過，還說總目標是「高雄發大財」，令黃捷不滿。

黃捷表示，高雄早就有保稅倉庫、保稅工廠，也有境內關外、前店後廠模式，現行外籍商務人士可自由進出，但中國大陸人士到台灣要依台灣地區與大陸地區人民關係條例申請。前總統馬英九時期，中國大陸人士是要向內政部申請商務居留，韓國瑜是否要爭取和馬英九時代版本一樣；韓國瑜答詢說，希望鬆綁人流、教育等相關法規。

黃捷持續追問自經區內容到底是什麼，韓國瑜說，「當然是高雄要什麼、高雄要發財啊」；黃捷無奈到一度翻白眼，再追問到底要開放什麼項目、有什麼限制等，「不是發大財就能「糊弄（指應付、敷衍）」過去」。

黃捷質詢韓國瑜，無奈到一度翻白眼。 圖／高雄市議員鳳山黃捷Youtube 分享 facebook

韓國瑜說：「總體目標是高雄要發財、我們要做的是往高雄發大財」；黃捷反問：「市長你真的懂自經區嗎？」韓國瑜說，「當然有概念」。

黃捷後來要求高雄市副市長葉匡時答詢，葉匡時說，一些美方高科技領袖人才希望在台灣有個生產區域非常有資安安全，希望台灣製造輸美產品資安可百分之百維護得非常好。

黃捷在社群網站臉書（Facebook）貼出這段詢答影片後被瘋傳及熱議，黃捷也在臉書貼文說，韓國瑜被問時「通通回答不出來」，顯然只知「自經區」名詞，「想像力是你的發財力」。

民主進步黨籍高雄市議員林智鴻今天受訪表示，韓國瑜備詢虛答，「口號治市」；黃捷告訴中央社記者，很不滿韓國瑜備詢沒做功課，敷衍市民。

PTT（批踢踢實業坊）創辦人杜奕瑾也在臉書貼文表示，美國矽谷「哪個」天才高科技人才可想出東西在自經區生產就可保證百分之百資安安全？這種保證不可能發生。

他說，現有「哪一條」法規會造成資訊產品資安問題？沒任何法規限制一樣會有資安問題；法規鬆綁的區就可讓美國、歐洲相信這裡是百分之百的資安不會有後門，或因產品改用「台灣的名義」出口讓美國、歐洲「以為」不會有後門？

不過，中國國民黨籍高雄市議員黃紹庭說，高雄市政府已在研議相關法令鬆綁，韓國瑜會兌現承諾，儘快彙整資料，向議會說明。