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首度移師高雄！春吶第一晚 警方未發現涉毒者

2019-05-04 10:12聯合報 記者林保光╱即時報導

春吶音樂季今年第25周年首度移師高雄，昨晚在高雄旗津沙灘登場，警方動員上百警力及緝毒犬，在場內外警戒、查緝毒品，一夜未查獲涉毒者，今、明2天警方仍規劃在會場擺重兵，防範毒品入侵。

警方表示，高雄旗津昨天的春吶活動，會場內除了購買入場民眾，加上場內設攤人員，會場內估計，參加活動的民眾大約500人，人數與墾丁春吶頗有落差，警方擔心毒品入侵，已事先規劃上百名警力，在場內外警戒；場內設「警戒棚」，並請保三總隊支援緝毒犬，開場時在入口處留意有無民眾攜毒入場，警力直到今天凌晨2點退崗，並未發現涉毒者。員警直呼，「這是好現象」。

曾也參與屏東墾丁春吶的員警說，以前春吶在墾丁地區舉行，除了春吶主辦單位的活動會場，也有業者另辦相同活動，共有7處活動會場，屏東縣警局規劃由7個分局各負責1場活動警戒及查毒任務，高雄旗津春吶，只有1個會場，由高雄市警鼓山分局、刑警大隊負責治安維護，主辦單位也有保全在各出入口警戒，並派員檢查入場民眾的背包，高雄市政府毒品防制局也派員在場內外宣導「只要音樂，沒有毒品」，昨天才未發現有人帶毒品進入。

員警說，墾丁四處有飯店、民宿，但是，旗津只有1家商旅飯店，一般吸毒者怕攜毒進場，可能在入口處就被緝毒犬發覺，又租不到可以「嗨」的地方，加上昨天是上班日，人數才明顯比墾丁春吶少。

保三總隊支援緝毒犬在春吶會場內巡守。記者林保光／攝影
保三總隊支援緝毒犬在春吶會場內巡守。記者林保光／攝影
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春吶第一晚在主舞台前參加活動的人數少。記者林保光／攝影
春吶第一晚在主舞台前參加活動的人數少。記者林保光／攝影
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警方在高雄旗津春吶會場內設「警戒棚」。記者林保光／攝影
警方在高雄旗津春吶會場內設「警戒棚」。記者林保光／攝影
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毒品墾丁高雄市

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