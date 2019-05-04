台日文化藝術文流創舉 台灣布袋戲與日本文樂同台演出

2019-05-04 10:04 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



被聯合國教科文組織列入世界非物質文化遺產名錄的日本「文樂（人形淨琉璃）」，首度與台灣布袋戲技藝交流，日前在文藻外語大學化雨堂，與三昧堂布袋戲及迴響樂集，共同合作「偶戲奇遇記－台灣布袋戲遇上日本文樂」的演出，是台、日偶界的盛事。

促成並主辦此次偶藝匯演的文藻外語大學「布袋戲在地國際化團隊」表示，一直在推動台灣布袋戲的國際化，2017帶著台灣嘉義「三昧堂創意木偶團隊」的精工布袋戲偶前往日本東京、大阪宣揚時，接觸到與「文樂的藝師們，他們對台灣布袋戲的精緻作工與操作機關非常有興趣。

去年6月文藻外語布袋戲團隊邀請三昧堂與迴響樂集，前往日本大阪國立文樂劇場，與文樂的藝師們交流，他們對於三昧堂與迴響樂集「布袋戲音樂劇」獨創的無戲台演出方式，以及戲偶走入觀眾群互動的親和力感到驚艷與好奇。

三昧堂行銷總監嚴仁鴻表示，文樂（人形淨瑠璃）負責口白的「太夫」，配所有角色的口白，與三味線琴師同時演奏說唱，由3位操偶師共同操作一尊人形偶。台灣大型電視布袋戲偶身高都將近1公尺，與文樂人形偶大小差不多，偶頭內部機關不同，但演出方式有許多異曲同工之處。這場演出，文樂準備了「伊達娘恋耕鹿子〜瞭望台之橋段〜」，展現日本女性人形偶演出的精緻與細膩，其中女主角在雪地裡爬鐘樓敲鐘更是讓觀眾讚嘆。

他提到，三昧堂布袋戲與迴響樂集則是用不同特性的操偶演出，搭配中西樂器現場演奏，有雙人操偶的水袖舞，布袋戲經典的武俠打鬥，主角們結合台語流行歌曲的出場方式，以及三昧堂最受歡迎的「天官賜福」互動橋段，讓全場上千觀眾樂翻天。

文藻方姓學生說，本來以為這樣的交流演出會很嚴肅，沒想到超歡樂，從頭到尾都很仔細在看，我們台灣布袋戲出來的時候我一直起雞皮疙瘩，超好看的！也有觀眾說，台灣布袋戲形態多樣，而且與時俱進、藝術水準不在日本文樂之下。