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答不出自經區？ 李茂生酸韓國瑜：「發大財」走遍天下

答不出自經區？ 李茂生酸韓國瑜：「發大財」走遍天下

2019-05-04 07:26聯合報 記者楊德宜╱即時報導

高雄市長韓國瑜昨在議會被市議員黃捷問及自由經濟示範區議題，韓國瑜回以「總目標是高...
高雄市長韓國瑜昨在議會被市議員黃捷問及自由經濟示範區議題，韓國瑜回以「總目標是高雄要發財」、「都是希望往高雄發大財這個目標」，黃捷在臉書批韓始終提不出具體的自經區政策，只將自經區與「發大財」做連結。圖／取自臉書「黃捷 鳳山捷伴同行」
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高雄市韓國瑜昨在議會被市議員黃捷問及自由經濟示範區議題，韓國瑜回以「總目標是高雄要發財」、「都是希望往高雄發大財這個目標」，黃捷在臉書批韓始終提不出具體的自經區政策，只將自經區與「發大財」做連結。

台大法律系教授李茂生在臉書轉分享黃捷的臉書內容，他說，台灣政壇史上最愛財的一位政客。一句通關密語「發大財」就可以走遍天下。這比有錢人頭上僅能在台灣戴起來的帽子還好用。網友表示「選一個財神的神像放在市政府給人參拜，說不定還比現任的高雄市長有用」，也有網友留言歪樓「黃捷議員好可愛」。

高雄市長韓國瑜昨在議會被市議員黃捷問及自由經濟示範區議題，韓國瑜回以「總目標是高...
高雄市長韓國瑜昨在議會被市議員黃捷問及自由經濟示範區議題，韓國瑜回以「總目標是高雄要發財」、「都是希望往高雄發大財這個目標」，黃捷在臉書批韓始終提不出具體的自經區政策，只將自經區與「發大財」做連結。圖／取自臉書「黃捷 鳳山捷伴同行」
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