很潮！台灣燈會旗幟變時尚環保袋 想要得這麼做

2019-05-03 19:28 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



今年2019台灣燈會主視覺，屏東縣政府邀請金馬獎頒獎典禮設計師方序中設計，以象徵「海洋、大地、人」藍、綠、紅三色為主體，運用無限循環符號「莫比烏斯環」強調生生不息。

燈會期間莫比烏斯環 logo，用以製作宣傳旗幟與布條，相當吸睛，但就如同它算傳遞的循環概念，晚間7點縣長潘孟安透過臉書，發佈影片化身模特兒，身背台灣燈會旗幟手工改造環保袋亮相。