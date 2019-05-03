金門學童手作康乃馨 籌赴台領獎經費

2019-05-03 19:07 中央社 金門縣3日電



金門縣金湖國小獲得全國「小學生公益行動競賽」優選，為了籌赴台領獎經費，學童今天手作康乃馨預備下週義賣。縣長夫人張婭玲到校為師生打氣，並與學童一起DIY康乃馨。

金湖國小校長陳為信表示，602班學生在導師王皎后帶領下，以「守鱟者聯盟」為行動主題，獲得財團法人瑪利亞社會福利基金會主辦的2019全國「小學生公益行動競賽」優選。王皎后原本打算帶領全班學生赴台領獎，但因經費不足而傷腦筋。

金湖鎮民代表陳向鑫、林嘉森得知後，積極協調奔走，在金門縣新移民關懷協會贊助下，提供800朵康乃馨材料；協會理事張吳金玲與縣長夫人張婭玲下午到校為602班師生加油打氣，並與大家一起手作康乃馨，期盼能協助學童義賣，籌措足夠款項，讓學童順利赴台領獎。

今年即將畢業的金湖國小602班學童，在王皎后帶領下，積極參與各項比賽，連續2年參加小學生公益行動競賽；今年更以「守鱟者聯盟」為主題，化身為小小守鱟人，主動發現生活周遭的問題，進一步規畫執行公益行動，獲得優選。

2019全國小學生公益行動競賽，14日下午在台北國際會議中心大會堂舉行頒獎典禮。王皎后說，優選隊伍可獲得隊獎金新台幣1萬元及獎盃，為了讓班上多數學生都能參加頒獎典禮，大家決定手作康乃馨，在8日園遊會義賣，籌募旅費。

陳為信表示，18名師生赴台旅費約需7萬元，主辦單位和學校共補助2.5萬元，剩下的缺口期望讓學生學習圓夢需要付出代價，大家一起努力完成夢想。