墾丁悠活合法卡「路寬」 剩行政訟訴有翻身機會

2019-05-03 18:59 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



爆出「未環評先營運」風波的屏東墾丁悠活度假村，3至5區集合住宅變更為一般旅館通過環評後，向墾管處申請卻不符「已開闢道路寬度應在8公尺以上」法規，恆春鎮公所在「4通」提案將悠活所在的萬里桐道路拓寬為8公尺，上月卻在地主抗議下向墾管處撤案，墾管處已轉送內政部核定，可望在年底前撤銷；悠活目前只有靠行政訴訟一途尋求解套。

墾丁悠活度假村營運14年後於2013年補辦環評，當時爆發未環評先營運爭議，悠活住宿區共有5區，最後1、2區認定是合法旅館，3至5區「集合住宅」被勒令停業；因一般旅館由地方縣市政府審查環評，悠活前年向墾管處申請3至5區集合住宅使用執照變更一般旅館，卻一直卡在不符路寬法規。

悠活1至5區原有400多間客房，只剩1、2區的百餘間可以合法營運，近年陸客萎縮、國旅衰退，過去黃金時期平均4億的年營業額慘跌大半，營運備感吃力；近年來，3至5區也陸續被縣府查獲以日租方式營運，依違反發展觀光條例開罰；也因此，恆春鎮公所在「4通」提案將悠活所在的萬里桐道路拓寬為8公尺計畫道路，有人解讀為為悠活的路寬難題帶來解套希望。

墾管處說，憂心住家將面臨「拆屋拓路」命運的居民出面抗議後，因鎮公所提案內容載明「將俟土地所有權人同意後再開闢」，上月初來文以土地所權人反對為由取消開闢，墾管處已轉送內政部審議，並取消釘樁作業；另外，居關心同案萬里桐林地變農地15公頃、特景區變農地3.7公頃，農、林變建地0.73公頃，並未撤銷。