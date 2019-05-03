高市首季死亡車禍爆增 韓國瑜坦言首見統整數字

2019-05-03 18:20 中央社 高雄3日電



高雄市今年第一季車禍死亡64人，較去年同期增加逾2倍，韓國瑜今天議會答詢坦言「首次看到第一季統整數字」。記者劉學聖／攝影 分享 facebook

高雄市今年第一季車禍死亡64人，較去年同期增加逾2倍。市長韓國瑜今天議會答詢坦言「首次看到第一季統整數字」，將責成有關單位了解事故原因，盡快提出道路管理報告方案。

民進黨高雄市議員簡煥宗及邱俊憲上午在議會市政總質詢指出，過去5年車禍高雄市死亡人數逐年下降，從226人降至130人。但今年第一季多達64人，是去年同期2.13倍；肇事件數也是去年同期的2倍。

簡煥宗質疑「市政螺絲掉滿地」，詢問韓國瑜是否是第一次看這數字，有何具體改善方案？邱俊憲指出，韓國瑜訪問美國時曾提出「台灣安全」，但高雄安全呢？期待韓國瑜對市民安全多花點心力。

韓國瑜答詢指出，只要有死傷車禍報告都會仔細看，但「今天是第一次看到今年第一季的統整數字」。他說，市府重視行的安全，不願見到任何車禍事故的發生；會責成有關單位計量分析後詳細了解過去一季發生交通事故原因，加強宣導與取締，盡快在市政會議提出道路管理報告方案，減少交通意外和與死傷人數。

韓國瑜說，每一條人命都是一個家庭，除了大家務必注意安全，同時已責請交通局針對全市8000位計程車司機進行問卷調查，檢討交通路線及燈號規劃等問題，盼能事先防範交通意外，確保交通安全。

另外，高雄市政府交通局新聞稿表示，依交通部管理指標及為與國際接軌，A1(死亡車禍) 事故改採30日內死亡為計算方式，今年1、2月61人，與105年58人、106年38人、107年41人相較偏高。

依交通局委託淡江大學研究報告，18至22歲年輕族群交通事故人數最多，65歲以上高齡者的死亡率較高。其中又以機車事故最多，肇事主要原因以「未依規定讓車」、「未注意車前狀況」、「違反號誌管制或指揮」、「轉彎未依規定」；事故類型以「車與車側撞」為主。