親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
南鐵東移迫遷案
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

5年漲幅近3成！這條路開通後 竟讓潮州人買不起潮州房

高市首季死亡車禍爆增 韓國瑜坦言首見統整數字

2019-05-03 18:20中央社 高雄3日電

高雄市今年第一季車禍死亡64人，較去年同期增加逾2倍，韓國瑜今天議會答詢坦言「首...
高雄市今年第一季車禍死亡64人，較去年同期增加逾2倍，韓國瑜今天議會答詢坦言「首次看到第一季統整數字」。記者劉學聖／攝影
分享

高雄市今年第一季車禍死亡64人，較去年同期增加逾2倍。市長韓國瑜今天議會答詢坦言「首次看到第一季統整數字」，將責成有關單位了解事故原因，盡快提出道路管理報告方案。

民進黨高雄市議員簡煥宗及邱俊憲上午在議會市政總質詢指出，過去5年車禍高雄市死亡人數逐年下降，從226人降至130人。但今年第一季多達64人，是去年同期2.13倍；肇事件數也是去年同期的2倍。

簡煥宗質疑「市政螺絲掉滿地」，詢問韓國瑜是否是第一次看這數字，有何具體改善方案？邱俊憲指出，韓國瑜訪問美國時曾提出「台灣安全」，但高雄安全呢？期待韓國瑜對市民安全多花點心力。

韓國瑜答詢指出，只要有死傷車禍報告都會仔細看，但「今天是第一次看到今年第一季的統整數字」。他說，市府重視行的安全，不願見到任何車禍事故的發生；會責成有關單位計量分析後詳細了解過去一季發生交通事故原因，加強宣導與取締，盡快在市政會議提出道路管理報告方案，減少交通意外和與死傷人數。

韓國瑜說，每一條人命都是一個家庭，除了大家務必注意安全，同時已責請交通局針對全市8000位計程車司機進行問卷調查，檢討交通路線及燈號規劃等問題，盼能事先防範交通意外，確保交通安全。

另外，高雄市政府交通局新聞稿表示，依交通部管理指標及為與國際接軌，A1(死亡車禍) 事故改採30日內死亡為計算方式，今年1、2月61人，與105年58人、106年38人、107年41人相較偏高。

依交通局委託淡江大學研究報告，18至22歲年輕族群交通事故人數最多，65歲以上高齡者的死亡率較高。其中又以機車事故最多，肇事主要原因以「未依規定讓車」、「未注意車前狀況」、「違反號誌管制或指揮」、「轉彎未依規定」；事故類型以「車與車側撞」為主。

韓國瑜車禍高雄市

相關新聞

綠民代質疑韓國瑜簽MOU不落實 農業局：已執行逾1億元

2019-05-03 17:35

梅雨季社區病媒蚊密度上升 高雄境外移入登革熱風險增

2019-05-03 17:58

高雄自強陸橋拆除 韓國瑜：提供民眾安全回家的路

2019-05-03 17:08

一家三人同時倒下 書僮媽媽加群組助女兒完成課業

2019-05-03 17:08

總統故鄉愛文芒果產量暴跌 農委會：全鄉符合天災救助

2019-05-03 17:05

韓國瑜任用程建騰惹議 綠營：是利益迴避的質疑

2019-05-03 14:10

高市兩岸小組工作成果 韓國瑜下午首度向議會報告

2019-05-03 12:02

影／韓國瑜明天參加春吶 上台唱「讀你」

2019-05-03 11:54

韓國瑜留不住！綠轟「家臣」 土開總經理程建騰請辭

2019-05-03 10:27

進口搶市？ 屏東檳榔價格大跌

2019-05-02 23:38

馬祖定向越野賽9月登場 「打卡」快就贏

2019-05-02 23:32

按一下鈕 高市等公車免招手

2019-05-02 23:22

日本青年局長 拜會高市府

2019-05-02 23:19

解二階輕軌爭議 韓國瑜提5方案

2019-05-02 23:13

影／高雄推廣軍事觀光 韓國瑜笑稱：若挖到寶可幫償債

2019-05-02 18:03

兒子離世後沒有母親節 「一日兒孫」替高雄阿嬤圓夢

2019-05-02 16:20

出示證件可以領住警器？高市消：住警器申請有特定條件

2019-05-02 16:18

高雄輕軌二階 韓國瑜：審慎樂觀下半年提較成熟對案

2019-05-02 14:49

屏東檳榔開盤大跌價！農民質疑泰國進口衝擊本土價格

2019-05-02 14:23

高雄輕軌二階 韓國瑜：下半年提解決方案

2019-05-02 14:21

屏東在地創生level up！咖啡渣變盆栽 蓮霧用喝的

2019-05-02 13:10

朋友問「高雄到底有多熱」？他回傳一張照片眾人秒笑歪

2019-04-29 20:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

韓國瑜留不住！綠轟「家臣」 土開總經理程建騰請辭

2019-05-03 10:27

未婚波麗士照過來！鏡頭廠董座擇婿條件須警察

2019-05-03 12:14

南鐵東移今強拆 地主：這是我的土地 我半毛錢都不要

2019-05-03 08:30

久等了！桃園經國轉運站6日啟用 每天營運330班次

2019-05-03 12:11

洪慈庸批不顧后里 楊瓊瓔：不像林佳龍把花博一分為三

2019-05-02 19:50

彰化縣警局人事大風吹 分局長吹完換偵查隊長吹

2019-05-03 14:55

為何不找林昆鋒回任發言人？柯文哲：5萬8實在太低了

2019-05-03 11:02

台鐵屏東、潮州站新建完工後 周邊店面兩樣情

2019-05-03 14:34

今天不拆了！南鐵東移引陳抗 鐵道局：暫緩拆除再溝通

2019-05-03 10:35

南鐵東移迫遷 徐世榮：蔡總統還記得您說過的話嗎？

2019-05-03 08:28

敬老卡搭台北捷運 新北可以 桃園也要

2019-05-02 23:39

基隆13年來最大筆土徵稅2.5億元 中和羊毛賣土地廠房

2019-05-02 21:17

澄清絕沒急拆 南市府：依法院判決

2019-05-02 23:44

新北「通血管」 6大交通瓶頸將陸續紓解

2019-05-02 23:41

「你要變成柯黑媒體？」柯文哲：我對假新聞實在受不了

2019-05-03 11:36

解二階輕軌爭議 韓國瑜提5方案

2019-05-02 23:13

都更減稅大利多 北市率先實施

2019-05-03 11:20

影／雙和醫院B基地動工 兩棟大樓2022年完工

2019-05-03 12:34

南鐵拒遷戶今強拆 自救會向總統求救

2019-05-02 23:39

按一下鈕 高市等公車免招手

2019-05-02 23:22

宜蘭好玩 三星安農溪泛舟季登場了

2019-05-03 09:02

南鐵強拆暫緩 黃偉哲：建議全區公告拆除避免爭議

2019-05-03 12:12

營造巷弄美學 南郭宿舍群讓人驚豔

2019-05-02 19:57

柯自爆發言人薪資僅5萬8 林昆鋒：香蕉只能請得起猴子

2019-05-03 11:51

柯文哲海選徵才薪資58K 是磨練的位置要「吃苦耐勞」

2019-05-03 11:21

大批養殖漁民反光電 黃偉哲盼台電與居民妥善協商

2019-05-03 12:20

「網美」拍照裝可愛 害慘南美館二館

2019-05-02 23:35

九份迓媽祖看鑾轎爬樓梯奇景 想拍好照提前2小時卡位

2019-05-03 14:53

中市將標售清水鰲峰段公有地 挨批

2019-05-02 23:35

信不信？這裡的火葬爐坑無塵無味 還像飯店的電梯間

2019-05-03 08:21

南鐵地下化今開拆 居民：搶救百年古井清代古牆

2019-05-03 09:33

高雄自強陸橋拆除 韓國瑜：提供民眾安全回家的路

2019-05-03 17:08

彰化交通3建設 林佳龍：加速推動

2019-05-02 23:35

影／韓國瑜明天參加春吶 上台唱「讀你」

2019-05-03 11:54

「反對種電！」台南逾500漁民抗議 憂破壞生態

2019-05-03 11:07

桃市4小學創新雙語教學成效好 老校起死回生

2019-05-02 22:18

高山挖成禿頭 台14甲防落石工程暫停

2019-05-03 00:37

反南鐵東移自救會民進黨前抗議 賴清德蔡英文都挨批

2019-05-03 12:11

韓國瑜任用程建騰惹議 綠營：是利益迴避的質疑

2019-05-03 14:10

台大擬窄巷蓋旅店 師大商圈居民抗議

2019-05-03 00:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top