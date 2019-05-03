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梅雨季社區病媒蚊密度上升 高雄境外移入登革熱風險增

2019-05-03 17:58聯合報 記者徐如宜╱即時報導

時序進入梅雨季節，高雄市府防疫團隊第17周（4月21日至27日）各里病媒蚊密度調查結果，布氏指數≧2級以上里次，約占總調查里次3成；容器陽性率自第16周4.58%至第17周上升6.96%，升幅8%。衛生局提醒，布氏指數大於2級、容器陽性率上升，代表社區中傳播登革熱的病媒蚊數量已具有相對程度的風險，大雨過後白天氣溫立即回升，正是適合孵化幼蟲的氣候條件，同時也提升了登革熱疫情爆發的風險。

為嚴防大雨後病媒蚊大量孳生而爆發登革熱疫情，高市府登革熱工作小組召集人環保局副局長蔡秀玉及衛生局副局長林盟喬，率環保局、衛生局、民政局、文化局、社會局、區公所、清潔隊及衛生所等防疫團隊，會同陸軍官校、台灣糖業公司、高速公路南區養護工程分局，進行登革熱工作小組高風險場域會勘。

現地會勘鳳山區黃埔新村軍方眷舍空屋時，此場域目前市府文化局權管空屋，是採以住代護的方式開放申請眷舍。在由陸軍官校權管的眷舍空屋群，會勘時發現圍牆上插滿碎玻璃酒瓶，且內部已積滿雨水，但碎玻璃瓶內積水無法倒除，若維護管理單位無法即時予以投藥或噴藥處理，碎玻璃酒瓶內的積水正適合斑蚊產卵孵化登革熱幼蟲。庭院、陽台地面處，因落葉堆積導致雨後積水無法排出而孳生病媒蚊幼蟲，現場掃獲34隻斑蚊。

蔡秀玉及林盟喬現場指示維管單位，應於雨後48小時內針對該處進行孳生源巡檢及清除工作，避免雨後孳生大量病媒蚊，造成鄰近社區及學校爆發登革熱疫情的風險。

至於鳳山區老爺里高速公路旁髒亂空地，是由高速公路南區養護工程局權管，從外觀就可發現圍籬內空地四處散落各式態樣的孳生源。防疫團隊人員深入空地內查獲廢棄輪胎、棄置的水桶、水盆、帆布、罐子及塑膠籃等，都已孳生大量病媒蚊幼蟲並掃獲31隻斑蚊，予依法告發開立舉發單。

高雄市府防疫團隊稽查髒亂環境，擔心爆發登革熱疫情的風險。圖／高雄市衛生局提供
高雄市府防疫團隊稽查髒亂環境，擔心爆發登革熱疫情的風險。圖／高雄市衛生局提供
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高雄市府防疫團隊稽查髒亂環境，擔心爆發登革熱疫情的風險。圖／高雄市衛生局提供
高雄市府防疫團隊稽查髒亂環境，擔心爆發登革熱疫情的風險。圖／高雄市衛生局提供
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由陸軍官校權管的眷舍空屋群，會勘時發現圍牆上插滿碎玻璃酒瓶，且內部已積滿雨水，成...
由陸軍官校權管的眷舍空屋群，會勘時發現圍牆上插滿碎玻璃酒瓶，且內部已積滿雨水，成孳生源溫床。圖／高雄市衛生局提供
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登革熱病媒蚊疫情

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