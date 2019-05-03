親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
南鐵東移迫遷案
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

5年漲幅近3成！這條路開通後 竟讓潮州人買不起潮州房

綠民代質疑韓國瑜簽MOU不落實 農業局：已執行逾1億元

2019-05-03 17:35聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

議員質疑韓國瑜簽的MOU以後不知是否能夠落實，對此高雄市農業局回應，目前已簽訂合...
議員質疑韓國瑜簽的MOU以後不知是否能夠落實，對此高雄市農業局回應，目前已簽訂合約執行外銷金額為1.67億元。記者劉學聖／攝影
分享

高雄市韓國瑜今天率兩岸工作小組向高雄市議會做專案報告，市議員陳致中、邱俊憲認為韓國瑜訪港、澳、深圳、廈門雖然簽了一些採購契約，但其中不少是MOU，以後是不是落實還不知道，已經訂的合約希望月是較長期的採購。

高雄市農業局長吳芳銘表示，高雄市外銷訂單中，目前已簽訂合約執行外銷金額為1.67億元、4717公噸，其中大陸港澳地區為1億5700萬元，星馬達998萬元，數量已超過去年一整年。

吳芳銘表示，在合作備忘錄（MOU）上，農協開發有限公司和上海好果雲富睿網絡科技有限公司所簽訂的內容，每年採購440櫃的鳳梨、蜜棗和蓮霧等果品，今年度已出貨2800公噸，全數達成，具體把MOU當作合約執行，並已達標；高雄市農漁會與澳門供應商聯合會和鄭州晶品匯連鎖商業有限公司、創鑫生機股份有限公司的採購MOU也在執行。

高雄市農會和北京華圃禾美商貿有限公司簽訂的合約，主要為供應鳳梨給中國大陸沃爾瑪（Walmart）超市和山姆會員店（Sam Club），至今已出貨900公噸，也已執行完成，目前正擴大商討金煌芒果出口上架。

韓國瑜3月22日到28日率團訪港、澳、深圳和廈門拚經濟的成果，簽訂13項農漁產品銷售合約、6項合作意願書（MOU）和1 項為期1年的採購協議，合約和MOU 的簽約期，4年最多，有12項。

高雄市韓國瑜吳芳銘

相關新聞

高市首季死亡車禍爆增 韓國瑜坦言首見統整數字

2019-05-03 18:20

梅雨季社區病媒蚊密度上升 高雄境外移入登革熱風險增

2019-05-03 17:58

高雄自強陸橋拆除 韓國瑜：提供民眾安全回家的路

2019-05-03 17:08

一家三人同時倒下 書僮媽媽加群組助女兒完成課業

2019-05-03 17:08

總統故鄉愛文芒果產量暴跌 農委會：全鄉符合天災救助

2019-05-03 17:05

韓國瑜任用程建騰惹議 綠營：是利益迴避的質疑

2019-05-03 14:10

高市兩岸小組工作成果 韓國瑜下午首度向議會報告

2019-05-03 12:02

影／韓國瑜明天參加春吶 上台唱「讀你」

2019-05-03 11:54

韓國瑜留不住！綠轟「家臣」 土開總經理程建騰請辭

2019-05-03 10:27

進口搶市？ 屏東檳榔價格大跌

2019-05-02 23:38

馬祖定向越野賽9月登場 「打卡」快就贏

2019-05-02 23:32

按一下鈕 高市等公車免招手

2019-05-02 23:22

日本青年局長 拜會高市府

2019-05-02 23:19

解二階輕軌爭議 韓國瑜提5方案

2019-05-02 23:13

影／高雄推廣軍事觀光 韓國瑜笑稱：若挖到寶可幫償債

2019-05-02 18:03

兒子離世後沒有母親節 「一日兒孫」替高雄阿嬤圓夢

2019-05-02 16:20

出示證件可以領住警器？高市消：住警器申請有特定條件

2019-05-02 16:18

高雄輕軌二階 韓國瑜：審慎樂觀下半年提較成熟對案

2019-05-02 14:49

屏東檳榔開盤大跌價！農民質疑泰國進口衝擊本土價格

2019-05-02 14:23

高雄輕軌二階 韓國瑜：下半年提解決方案

2019-05-02 14:21

屏東在地創生level up！咖啡渣變盆栽 蓮霧用喝的

2019-05-02 13:10

朋友問「高雄到底有多熱」？他回傳一張照片眾人秒笑歪

2019-04-29 20:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

韓國瑜留不住！綠轟「家臣」 土開總經理程建騰請辭

2019-05-03 10:27

未婚波麗士照過來！鏡頭廠董座擇婿條件須警察

2019-05-03 12:14

南鐵東移今強拆 地主：這是我的土地 我半毛錢都不要

2019-05-03 08:30

久等了！桃園經國轉運站6日啟用 每天營運330班次

2019-05-03 12:11

洪慈庸批不顧后里 楊瓊瓔：不像林佳龍把花博一分為三

2019-05-02 19:50

彰化縣警局人事大風吹 分局長吹完換偵查隊長吹

2019-05-03 14:55

為何不找林昆鋒回任發言人？柯文哲：5萬8實在太低了

2019-05-03 11:02

台鐵屏東、潮州站新建完工後 周邊店面兩樣情

2019-05-03 14:34

今天不拆了！南鐵東移引陳抗 鐵道局：暫緩拆除再溝通

2019-05-03 10:35

南鐵東移迫遷 徐世榮：蔡總統還記得您說過的話嗎？

2019-05-03 08:28

敬老卡搭台北捷運 新北可以 桃園也要

2019-05-02 23:39

基隆13年來最大筆土徵稅2.5億元 中和羊毛賣土地廠房

2019-05-02 21:17

澄清絕沒急拆 南市府：依法院判決

2019-05-02 23:44

新北「通血管」 6大交通瓶頸將陸續紓解

2019-05-02 23:41

「你要變成柯黑媒體？」柯文哲：我對假新聞實在受不了

2019-05-03 11:36

解二階輕軌爭議 韓國瑜提5方案

2019-05-02 23:13

都更減稅大利多 北市率先實施

2019-05-03 11:20

影／雙和醫院B基地動工 兩棟大樓2022年完工

2019-05-03 12:34

南鐵拒遷戶今強拆 自救會向總統求救

2019-05-02 23:39

按一下鈕 高市等公車免招手

2019-05-02 23:22

宜蘭好玩 三星安農溪泛舟季登場了

2019-05-03 09:02

南鐵強拆暫緩 黃偉哲：建議全區公告拆除避免爭議

2019-05-03 12:12

營造巷弄美學 南郭宿舍群讓人驚豔

2019-05-02 19:57

柯自爆發言人薪資僅5萬8 林昆鋒：香蕉只能請得起猴子

2019-05-03 11:51

柯文哲海選徵才薪資58K 是磨練的位置要「吃苦耐勞」

2019-05-03 11:21

大批養殖漁民反光電 黃偉哲盼台電與居民妥善協商

2019-05-03 12:20

「網美」拍照裝可愛 害慘南美館二館

2019-05-02 23:35

九份迓媽祖看鑾轎爬樓梯奇景 想拍好照提前2小時卡位

2019-05-03 14:53

中市將標售清水鰲峰段公有地 挨批

2019-05-02 23:35

信不信？這裡的火葬爐坑無塵無味 還像飯店的電梯間

2019-05-03 08:21

南鐵地下化今開拆 居民：搶救百年古井清代古牆

2019-05-03 09:33

高雄自強陸橋拆除 韓國瑜：提供民眾安全回家的路

2019-05-03 17:08

彰化交通3建設 林佳龍：加速推動

2019-05-02 23:35

影／韓國瑜明天參加春吶 上台唱「讀你」

2019-05-03 11:54

「反對種電！」台南逾500漁民抗議 憂破壞生態

2019-05-03 11:07

桃市4小學創新雙語教學成效好 老校起死回生

2019-05-02 22:18

高山挖成禿頭 台14甲防落石工程暫停

2019-05-03 00:37

反南鐵東移自救會民進黨前抗議 賴清德蔡英文都挨批

2019-05-03 12:11

韓國瑜任用程建騰惹議 綠營：是利益迴避的質疑

2019-05-03 14:10

台大擬窄巷蓋旅店 師大商圈居民抗議

2019-05-03 00:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top