綠民代質疑韓國瑜簽MOU不落實 農業局：已執行逾1億元

2019-05-03 17:35 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



議員質疑韓國瑜簽的MOU以後不知是否能夠落實，對此高雄市農業局回應，目前已簽訂合約執行外銷金額為1.67億元。記者劉學聖／攝影 分享 facebook

高雄市長韓國瑜今天率兩岸工作小組向高雄市議會做專案報告，市議員陳致中、邱俊憲認為韓國瑜訪港、澳、深圳、廈門雖然簽了一些採購契約，但其中不少是MOU，以後是不是落實還不知道，已經訂的合約希望月是較長期的採購。

高雄市農業局長吳芳銘表示，高雄市外銷訂單中，目前已簽訂合約執行外銷金額為1.67億元、4717公噸，其中大陸港澳地區為1億5700萬元，星馬達998萬元，數量已超過去年一整年。

吳芳銘表示，在合作備忘錄（MOU）上，農協開發有限公司和上海好果雲富睿網絡科技有限公司所簽訂的內容，每年採購440櫃的鳳梨、蜜棗和蓮霧等果品，今年度已出貨2800公噸，全數達成，具體把MOU當作合約執行，並已達標；高雄市農漁會與澳門供應商聯合會和鄭州晶品匯連鎖商業有限公司、創鑫生機股份有限公司的採購MOU也在執行。

高雄市農會和北京華圃禾美商貿有限公司簽訂的合約，主要為供應鳳梨給中國大陸沃爾瑪（Walmart）超市和山姆會員店（Sam Club），至今已出貨900公噸，也已執行完成，目前正擴大商討金煌芒果出口上架。

韓國瑜3月22日到28日率團訪港、澳、深圳和廈門拚經濟的成果，簽訂13項農漁產品銷售合約、6項合作意願書（MOU）和1 項為期1年的採購協議，合約和MOU 的簽約期，4年最多，有12項。