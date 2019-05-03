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屏東黑鮪魚觀光季4日揭幕 晚會大馬歌手壓軸

2019-05-03 17:42中央社 屏東縣3日電

屏東黑鮪魚文化觀光季4日在東港東隆宮廟埕舉行開幕晚會，邀請大馬創作歌手黃明志壓軸演出，屏東縣政府同時推出東港2天1夜小旅行，邀請國內外遊客到東港體驗漁港民俗風采。

今年台灣燈會在東港大鵬灣舉行，也讓東港小鎮出盡風頭，邁入第18年的黑鮪魚文化觀光季延續台灣燈會熱潮，明晚將在東隆宮廟埕舉行開幕晚會，黑鮪魚季將延續到6月底。

屏東縣政府表示，開幕晚會除了邀請黃明志壓軸外，還有梁文音、閻奕格、符瓊音等唱將飆歌。

縣府表示，邁入第18年的黑鮪魚觀光季從最初行銷漁產到融入海洋生態環保、結合地方廟宇文化特色、社區小旅行等，縣府每年都投入許多心思不斷轉型發展，讓黑鮪魚季不只是吃喝玩樂，更是帶動地方文化及經濟產業的火車頭。

縣府表示，縣府向經濟部中小企業處爭取「屏東縣東港鎮風華水都觀光體驗發展計畫」，計畫將東港特色產業向國內外各地推展，除了有2天1夜的東港小旅行遊程規劃外，也遴選出優質店商15家，打造一波「東港潮店」品牌。

4日起在東港候船室旁，只要花費新台幣100元，即可獲得1次扭蛋機會及黑鮪魚季文創品1份，獎品有Apple iphoneX 手機等3C產品，及在地優良店家優待券。

東港黑鮪魚屏東縣政府

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