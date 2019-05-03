屏科大林務局實現智慧林業 26名林務員受訓

2019-05-03 17:14 中央社 屏東縣3日電



屏東科技大學積極發展科技農業，森林系副教授陳建璋與林務局屏東林管處合作，在高雄市六龜區小關山利用無人機和光達掃描系統，率先全國實現智慧林業，今天有26名林務員受訓。

屏東科技大學近幾年以全校跨領域整合方式，積極發展科技農業，由於技職體系的實務應用，在農林漁牧各方面，有多項智慧（AI）農業的研發及應用，領先全國。

陳建璋帶領團隊與林務局屏東林區管理處合作，3年前執行小關山地區疏伐撫育效益評估以及林道監測，從國外引進先進遙測技術，用無人機航拍技術及光達掃描系統保留林地資訊，提供管理人員更完整的林地三維資料以進行後續經營規劃，將全林調查數位化，率先全國首次實現智慧林業管理模式。

陳建璋表示，屏科大這項技術的應用成功，除了領先全國外，在國際智慧林業的應用也居於領先地位，傳統調查方式多用人力，往往需要花費大量的人力以及時間成本，如遇到資料誤差時還需重返現地收集考證。

他說，無人機航拍及光達掃描技術應用於森林資源調查除可收集地形、地物精準的三維資訊外，所記錄的現場資料也可重複檢視，有利於比較疏伐地前後林木生長差異，這數據也能進入雲端大數據，提供後續維護參考依據，也可以加入VR應用，相較傳統方式，可節省一半的人力及時間。

26名受訓人員接受智慧訓練，大家的反應都很熱烈，屏東林管處作業課員林家駿表示，傳統作業方式容易有主觀上的誤判，例如看樹稍的感覺每個人可能會有不同，有儀器就可以有客觀的結果，同時，可以不需要真的進入深山，直接把儀器的紀錄結果在辦公室裡作業即可。

林家駿說，許多人都認為林業還停留在很傳統的階段，智慧林業技術的應用更容易讓民眾知道林務人員在做什麼。