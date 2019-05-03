一家三人同時倒下 書僮媽媽加群組助女兒完成課業

2019-05-03 17:08 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



正修科技大學應屆畢業生饒育寧曾發生嚴重車禍導致肢體癱瘓，復健多年才返回校園重拾課本，讀書期間，媽媽早晚接送，還要加入班上同學群組幫忙詢問與準備功課。學校今天舉辦感恩餐會，收到女兒送的康乃馨花束，饒媽媽笑說「女兒畢業，我也要畢業了！」

5月是母親節感恩月，正修科大今天舉辦教育部補助的「圓夢巨人圓夢計畫」活動，日間部化妝品與時尚彩妝系四年級學生饒育寧，以及進修部二技企管四年級學生陳心儀是活動主角，兩人參與手感蛋糕與餅乾義賣製作，收入全捐給家扶中心。

饒、陳兩人的生命考驗多於其他學生。大學一年級，饒育寧與哥哥騎乘機車發生車禍，當時頭部重傷且右側肢體障礙，復健3年才重返校園，哥哥傷勢較輕。饒媽媽說，當時饒爸爸也是脊椎開刀治療，一家四口3人倒下，不得不辭掉工作全心守護家人。

好不容易返回校園唸書，饒育寧的記憶力與理解力大不如前，饒媽媽初期在教室外陪讀上課，逐步讓女兒適應環境，為協助女兒寫作業，還要加入學生群組，一步步陪著女兒完成學業。

另一主角陳心儀本身則具備媽媽身分，外觀看不出來，她因產後罹病導致腎臟萎縮，11年前開始洗腎，目前一周洗腎3次。即使如此，她仍選擇重回校園讀書，求學精神影響家中獨子，雄中畢業後順利考取醫學院。