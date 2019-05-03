0.26公分字體抄錄台灣通史 章厚倫微楷書手眼心俱到

2019-05-03 16:31 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



「章厚倫微楷書作品展」今天起至5月10日在台灣中油高雄煉油廠115講堂揭幕，作品字體從巨楷至微楷。現場展出長達25公尺，每字只有0.26公分的巨幅「台灣通史」，章並挑戰以0.22公分微楷書，抄錄中國小說四大名著《三國演義》《水滸傳》《西遊記》和《紅樓夢》。

台灣中油公司總經理李順欽今天到煉製事業部，為「章厚倫微楷書作品展」揭幕。他表示，楷書名家章厚倫多年研墨，融唐楷而出新意，作品字體從巨楷至微楷，更自創轉筆法，微楷小於綠豆，通篇一致，令人讚嘆。章厚倫是是「中油之友」，民國100年11月將畢生鉅作捐贈給中油公司典藏。

現場展出長達25公尺，每字只有0.26公分的巨幅「台灣通史」，觀眾拿著放大鏡仔細端詳，讚嘆每一筆畫書寫都毫不含糊。中油公司一共典藏30幾部、百萬字章厚倫老師的微楷作品，此次並展出「大乘妙法蓮華經」、「古文觀止」等作品。

章厚倫鑽研楷書書法40多年，以字典為師，認字、解字，自我深究鑽研筆法，融合眾家的優點，不限於一家之法度，自創「通篇體例一貫、精神一致」的章體轉筆法。

章厚倫的微楷書從1公分、0.8公分的小楷，0.6、0.5公分的蠅頭小楷不斷突破，目前已挑戰至0.22公分。他表示，微楷書因為字體小，書寫時考驗書寫者「一筆一畫、手到、眼到、心到」的功力，而且在吵嘈的環境中仍能靜心 書寫。一旦發現寫錯字，必須整張重寫，過程雖然辛苦，但能為台灣、為中華文化留下珍貴的紀錄，將書法技藝永續傳承，一切辛苦都值得。