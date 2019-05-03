澎湖博物館月系列活動 桌遊配對接龍打頭陣

2019-05-03 16:15 中央社 澎湖縣3日電



為期1個月的澎湖博物館月系列活動，今天一百多位兒童在生活博物館以桌遊配對接龍方式拉開序幕，全縣各鄉市文化館都同步有精彩的藝文饗宴。

澎湖縣政府文化局108年「國際博物館月」系列活動，今天以「保存傳統、邁向未來」打頭陣，由澎湖縣長賴峰偉、副縣長許智富、文化局長王國裕等人共同揭幕，由桌遊大賽打頭陣，賴峰偉還下場與兒童們配對接龍，精彩有趣。

賴峰偉表示，澎湖擁有400多年的開發歷史，累積有各種有形無形的文化資產，文化局推動在地文化保存有豐碩成果，並說，在他們的年代是玩橡皮筋、彈珠和跳繩等，現在則玩桌遊等產品，澎湖有阿公、阿祖等留下來的萬字笠、褒歌與涼傘等優良的傳統文化與技藝，在邁向科技的時代，這些都值得傳承保留下來。

王國裕表示，今年以配對接龍為主軸，連結在地傳統節慶、古早味美食、有趣童玩、有形無形資產與島嶼自然景觀等，透過寓教於樂方式，讓民眾認識和學習到多元的文化知識與技能，進而保存傳統文化。

澎湖博物館月系列活動，今天起在全縣1市5鄉的文化開拓館，分別安排有鳥嶼故事展走讀、菊島天文營、東北季風裡的100個奇蹟等市集、史前巨獸古生物展等，其中5月18日的國際博物館日，縣內生博館、第一賓館、開拓館、海洋資源館、金龜頭砲台等當天都免費開放。