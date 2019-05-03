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台鐵屏東、潮州站新建完工後 周邊店面兩樣情

2019-05-03 14:34聯合報 記者江國豪╱即時報導

房仲業者觀察，屏東車站吸引消費人口集中，車站周邊仍有淺藏商機可開發，店面租金稍稍...
房仲業者觀察，屏東車站吸引消費人口集中，車站周邊仍有淺藏商機可開發，店面租金稍稍提升；但潮州缺乏工業區、大型醫院，大部分居民在外謀職，商業熱度低，故對周邊店面行情目前並無太多影響。記者江國豪／攝影
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屏東、潮州火車站改建完工後，兩者皆設有商城，屏東車站儼然形成屏東新商圈，而潮州站內商城預計今年暑假前營運。近年兩站也逐漸帶動周邊住宅行情，漲幅約一至兩成，不過店面租金表現卻是兩樣情，房仲業者觀察，屏東車站吸引消費人口集中，車站周邊仍有淺藏商機可開發，店面租金稍稍提升；但潮州缺乏工業區、大型醫院，大部分居民在外謀職，商業熱度低，故對周邊店面行情目前並無太多影響。

屏東火車站2015年完成高架化，去年底驛站商城正式營運，儼然成為屏東新商圈。目前站前噴泉造景也施工中，將結合車站本體成為屏東新地標；日治時期大和旅社也將維修重現。台鐵也觀察，自從屏東驛站商場營運後，台鐵人潮也跟著成長，屏東站站長董阿成表示，過去台鐵屏東站平均每天的旅客人次大約10488人，啟用後日平均人次達11268人次，成長約7.4%，火車站人氣確實更熱鬧。

在地房仲業者觀察，因消費人口往屏東車站集中，停車空間充足，順勢帶動週遭店面租金行情，目前大約落在每月1萬8千至2萬2千元之間，近期也陸續有餐飲業開張，而店面詢問度也很高。然而潮州車站周邊店面，目前並沒有明顯變化，房仲業者認為，主要因為潮州鎮周邊沒有工業區及大型醫院，民眾往外地工作，因此潮州本地商業熱度並不高，周邊店面租金行情維持在1萬6千元左右，潮州車站商城營業後，是否能帶動消費人口集中還有待觀察。

雖然店面租金兩樣情，但兩站高架新建完工後，皆刺激周邊房價，屏東火車站後方屋齡20年社區大樓，因新設道路後提升交通機能，房價成長至4百多萬；而潮州火車站周邊房價目前約2百多萬，車站帶動周邊房價成長一到兩成。

房仲業者觀察，屏東車站吸引消費人口集中，車站周邊仍有淺藏商機可開發，店面租金稍稍...
房仲業者觀察，屏東車站吸引消費人口集中，車站周邊仍有淺藏商機可開發，店面租金稍稍提升；但潮州缺乏工業區、大型醫院，大部分居民在外謀職，商業熱度低，故對周邊店面行情目前並無太多影響。圖／本報資料照片
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