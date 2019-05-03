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金門小農義賣馬鈴薯 助家扶中心建館

2019-05-03 13:07中央社 金門縣3日電

金門小農黃健明今天將自己種植的馬鈴薯義賣款項新台幣2600元，捐給金門縣家扶中心，作為扶幼館建館基金；他並將所剩馬鈴薯約90斤贈送弱勢家庭，由家扶中心主任李桂平接受。

43歲的黃健明是土生土長的金門子弟，經營飲品店十多年，近年致力於無毒農產作物的栽種及研究，推廣友善農產種植；今年他更藉由八分田金門在地友善耕作教育平台，以小農無毒農作的青創模式，以及和學校單位合作友善耕作課程的教育，推廣友善耕作。

得知金門家扶中心籌措扶幼館興建經費出現缺口，正逢自家在高陽路的馬鈴薯農地豐收，黃健明透過網路平台銷出這批無毒馬鈴薯，所得金額2600元捐贈家扶中心，盼能幫助扶幼館建館目標進一步達成。

黃健明表示，雖然馬鈴薯價格不高，但願意盡一己之力號召在地青年族群及各行各業，一起協助家扶建館，繼續為金門的弱勢兒童及家庭提供服務。

家扶中心主任李桂平表示，黃健明事業經營有成，難能可貴是關懷地方事務及兒童教育，感謝黃健明以個人之力來協助家扶建館，並呼籲在地企業及鄉親，一起來幫忙家扶建館解決家扶中心困境。

李桂平坦承，近期扶幼館善款籌措有停滯不前的現象，懇請地方善心人士，協助金門家扶中心完成建館心願。

金門義賣弱勢家庭

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