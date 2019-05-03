屏東免費肝炎肝癌檢驗 5日5鄉鎮同步辦理

2019-05-03 12:42 中央社 屏東縣3日電



屏東縣政府與肝病防治學術基金會合作，將於5日在屏東5個沿海鄉鎮6處地點同步辦理免費肝炎肝癌檢驗，縣衛生局表示，肝癌死亡率去年佔屏東縣的第2名，呼籲民眾踴躍前往篩檢。

屏東縣政府與肝病防治學術基金會合作，連續3年透過免費篩檢，民眾驗出罹患肝炎或肝癌比例約佔20%，衛生局表示，屏東縣去年肝癌死亡率在縣內排名第2，在全國排名第5名，以沿海鄉鎮比例較高。

衛生局長李昭仁指出，肝癌患者近9成與B、C型肝炎有關，台灣約有1/3的民眾知道自己是B肝帶原者，但僅有1/10民眾知道自己是C肝帶原者；在不知自己本身已罹患肝病的情況下，沒有定期接受完整的檢查，極易因疏於防範，導致疾病加速惡化。

衛生局承辦人員指出，屏東縣與肝病防治學術基金會合作，連續3年在縣內肝癌死亡率排名前10大的鄉鎮市辦理免費檢驗，今年進入第4年，今年5個鄉鎮辦理後，等於是將前10大排名鄉鎮「一網打盡」。

衛生局表示，前3年的檢驗中，自動前往檢驗的大多是40歲以上的中老年人，而檢驗發現異常的以老年人居多，且以偏鄉、沿海鄉鎮居多，原因之一是20多年前台灣打針的針頭非丟棄式針頭，偏鄉、沿海地區的密醫較多，針頭消毒沒做好導致感染，也有一些病患是因輸血感染。

5日的檢驗分別在林邊國中、新埤國小、佳冬鄉公所、泰武鄉武潭村活動中心以及枋山鄉老人活動中心與嘉和社區福德宮5鄉鎮6地點同步辦理，從上午8時至11時，只要年滿20歲以上（不限戶籍）即可參加，請民眾攜帶身分證及健保卡把握機會踴躍參加。

衛生局表示，活動持續一週，5日沒有在辦理地點檢驗的，10日前可以到當地衛生所檢驗，檢驗異常者，6月會提供第2階段腹部超音波複查，所有項目完全免費。