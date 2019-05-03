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勇敢面對逆境 越籍媽媽陳秋柳獲選模範母親

2019-05-03 11:33中央社 屏東縣3日電

屏東縣政府將於5日表揚今年的模範母親，共有52名媽媽接受表揚，這些偉大的母親中，從越南嫁到台灣18年的陳秋柳面對自閉症兒子、丈夫生病，始終勇敢面對。

今年台灣燈會中最紅燈飾是為新住民婦女雕塑的「海之女神」，「女神」望著海用手撐著頭思忖的神情，讓許多新住民媽媽看了淚崩，新住民媽媽嫁到異鄉面對生活的種種困境，需要比別人更大的意志力支撐，屏東縣好好婦女權益發展協會今年特別推薦陳秋柳這位樂觀而勇敢的越南媽媽接受模範母親表揚。

陳秋柳從越南嫁來台灣18年，與先生育有3名子女，大兒子是重度的自閉症孩子、沒有任何語言能力，然而自孩子出生後，她積極面對孩子在不同階段的照護需求，不懂就問就學習。

曾經，孩子因為情緒不穩定，在家裡吼叫，陳秋柳怕干擾其他家人的睡眠，因此騎著摩托車載著大兒子在街頭一整晚、累了在超商稍作休息，直到天亮才帶著早餐回家，協助先生上班和其他孩子上學。

孩子到小學5年級的時候，突然會自己捶打頭臉、甚至受傷，陳秋柳帶往高雄求醫，在社福單位協助下，她克服交通和費用問題，沒有放棄孩子的醫療。

原來靠著丈夫在飼料廠的工作及自己打零工維生，不料，2年前，陳秋柳的丈夫因長期工作負重以致壓迫脊椎神經，差點就癱瘓，讓陳秋柳肩負更沉重的家庭照顧壓力。

雖然，有著這麼沈重的家庭負擔，但陳秋柳仍常與家人出遊，樂觀看待命運，不曾因為家庭與孩子的病痛難以照顧就抱怨或放棄。

陳秋柳說，雖然她也有感覺到累的時候，但是不曾因此放棄過孩子。

越南新住民屏東縣政府

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