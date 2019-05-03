母親節借書有好康 高市圖臉書測你是哪種類型父母

2019-05-03 08:57 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



5月母親節，高雄市立圖書館推借書送禪繞卡片、康乃馨書籤，並邀民眾上高市圖官方臉書趣味心理測驗，以直覺選擇禪繞卡片上第一眼看到的是太陽、母親字樣、愛心、小房子或是花朵，看看自己是屬於理性型、感性型、孝子型、自我型還是強勢型的父母，讓許多網友直呼「果然神準啊！」

高市圖表示，即日起至5月12日到高市圖總館或各分館借閱滿10本書，即可獲得限量禪繞卡片，禪繞畫透過結構性勾勒出作品，給人帶來靜心與抒壓的感受。高市圖也邀請獲贈卡片的讀者寫上對母親的祝福，請媽媽靜心著色後將作品送回總館，讓民眾票選出最佳人氣媽咪，還有機會獲得精美香氛禮品。

5月7日起也加碼為每名讀者送上應景的康乃馨書籤。只要借書滿20本，送上一朵永不凋謝的康乃馨金屬書籤，推廣溫柔閱讀力量，讓圖書館感謝有您的陪伴，也讓每位媽媽閱讀之餘，想起你我溫暖於心，用書籤註記生命中每一個重要篇章。

高市圖並規畫「母親進行式」主題書展，從4個面向出發，帶讀者認識各種母親角色，自「初為人母」、「母親的任務」、「母親與我」，甚至「面對老去與思念」，給大家對母親不同視角的閱讀饗宴。