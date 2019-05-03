軍事遺跡鼓山洞開啟 韓國瑜最想為高市找到金銀財寶

2019-05-03 00:26 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜力推軍事遺址觀光，高市觀光局5月2日正式啟動「鼓山洞」，韓國瑜和多名議員走進「鼓山洞」，對這處軍事遺跡建築感到驚訝，直呼百聞不如一見，還要觀光局規畫電影電視拍攝、文創、甚至開咖啡廳、辦夏令營，並允諾把高雄市200多條軍事遺跡山洞（隧道）整理出來。他不諱言很想在這些軍事遺跡山洞中找到金銀財寶解決高雄市財政，只是知道這是不太容易實現的事。

「鼓山洞」位在五福四路底和鼓山路口西面，在警察局鼓山分局後方，其中一處出入口在工務局違建處理隊旁。觀光局表示，這處軍事遺跡是二戰日據時期日本鐵道部所興建，是戰時提供員工及旅客避難的大型防空隧道，台灣光復後交由警備總部使用，共有3處入口。

隧道高約3米、寬約2.5米，形狀如馬蹄狀，主體及附屬結構總長約200公尺。隧道採鋼筋混凝土管結構強固，有其特殊防空用途，中間有一條陡峭的逃生隧道直通壽山忠烈祠附近，因長久未使用，階梯都已鐘乳石化；洞內牆壁都黏上厚厚的保麗龍，內部有洗浴間、偵訊室、機房等。

為了讓參觀者能充分了解「鼓山洞」的特色和歷史沿革，觀光局開辦專業觀光導覽培訓課程，輔導61名來自全國各地、對軍事遺址有興趣的學員，經過28小時密集訓練，取得軍事觀光導覽解說員資格。

韓國瑜上任之後，認為高雄是陸、海、空軍官校所在地，北自左營、南到林園都有大量軍事坑道、防空洞等設施遺址，有的還是清代及日治時期所興建，對高雄市發展別具歷史意義，因此要求觀光局將這些珍貴的遺址轉型為新興的觀光景點，增加高雄觀光資源。

韓國瑜表示，高雄有200多條軍事隧道，開啟第一條軍事遺址鼓山洞，喚醒高雄被遺忘的觀光資源，如何增加與眾不同的觀光元素、滿足各種旅遊型態的需求，是發展高雄觀光亟需思考的面向；發展健康美容的醫療觀光、串連愛情產業鏈的愛情觀光、吸引軍事迷的軍事觀光、農村美食的體驗觀光等，市府都會一一推動。

繞走鼓山洞之後，韓國瑜直呼「百聞不如一見」，第一次到高雄軍事要塞山洞看到水泥板厚50公分，大開眼界；他請觀光局將來規畫電影電視拍攝、文創、甚至咖啡廳、夏令營，讓更多人前往尋幽探秘，這樣的觀光資源如果一直不使用的話，是一種浪費。

走進鼓山洞中，韓國瑜笑說真的希望能找到金銀財寶，但這個夢想大概不太容易實現，只希望海內外的朋友多到高雄參觀。