親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

台灣房價高不可攀 央行直指4大原因

選前引爆南鐵強拆案 詹順貴：民進黨自掘墳墓

澎湖瀕臨失傳「竹編卍字笠」 收容人當老師開課傳承

2019-05-02 18:32中央社 澎湖縣2日電

澎湖瀕臨失傳的古老手工技藝「竹編卍字笠」，澎湖政府文化局今天與監獄合作辦理竹編技藝訓練，開班授課，讓這項傳統的技藝得以傳承下來。

澎湖監獄與文化局辦理「藝齊編竹˙卍笠永傳」竹編技藝傳承班，今天由澎湖縣長賴峰偉與典獄長杞炎烈共同開訓，遴選15位民眾參加，由監獄3位收容人來擔任老師，未來每週一上課。

澎湖縣長賴峰偉對監獄收容人在教化中，還肩負著卍字笠傳統技藝的傳承，表達感謝，同時對於澎湖現有的涼傘、褒歌等傳統技藝，未來都要加強，讓地方特有的技藝，得以文化薪傳，也親自試戴卍字笠，感覺特別涼。

澎湖文化局長王國裕表示，卍字笠在澎湖亦稱為萬字笠，早期係先民移墾澎湖時由原鄉引進，已故的西嶼鄉赤馬村彭祖林老師傅是第一把交椅，曾自父輩習得此項工藝技法，為澎湖傳授竹編技藝的翹楚，還曾獲得薪傳獎得主。

澎湖文化局為保有傳承的地方文化資產，澎湖監獄在94年間開辦「傳統技藝班」,當時就是聘請彭祖林前往獄內傳授收容人編織卍字笠的技藝，也因時代演變，目前這項竹編技藝，也可能僅剩收容人會編織，擔心這項傳統的竹編技藝後繼無人，文化局趕緊找人來習藝，以傳承下來。

澎湖文化局表示，一頂卍字笠的斗笠，在製作至少要有500條孟宗竹為材料，內層以「人」字編法成形，外層削竹如紙薄後，編有佛教「卍」字圖型的花樣來編織而得名。

澎湖文化局監獄
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

兒子離世後沒有母親節 「一日兒孫」替高雄阿嬤圓夢

2019-05-02 16:20

出示證件可以領住警器？高市消：住警器申請有特定條件

2019-05-02 16:18

高雄輕軌二階 韓國瑜：審慎樂觀下半年提較成熟對案

2019-05-02 14:49

屏東檳榔開盤大跌價！農民質疑泰國進口衝擊本土價格

2019-05-02 14:23

高雄輕軌二階 韓國瑜：下半年提解決方案

2019-05-02 14:21

屏東在地創生level up！咖啡渣變盆栽 蓮霧用喝的

2019-05-02 13:10

韓國瑜接連遭恐嚇 高市警提升維安強度

2019-05-02 11:59

五一長假 陸客擠爆金門

2019-05-02 00:08

母語熱 原住民返鄉上學

2019-05-01 23:11

擺脫教學支援 族語教師專職化

2019-05-01 23:09

屏自來水普及率拚6成 水源在哪？

2019-05-01 23:08

台東定置漁場捕獲280kg大曼波 肉皮及龍腸1小時搶光

2019-05-01 22:48

南投農特產即日起至12日 高雄夢時代展出

2019-05-01 22:47

創紀錄！大陸五一長假開跑 9千人往來金門島

2019-05-01 22:46

一期稻開盤價跌 農委會提3解方

2019-05-01 22:37

南投物產展即日起到12日高雄展售 有限量發財金可兌

2019-05-01 21:09

相隔13年 黑琵先生與黑面琵鷺T28韓國無人島相遇了

2019-05-01 20:15

一期水稻價格低農民喊苦 農委會提解套

2019-05-01 19:44

金門兩分局長異動 首度由在地人全包了

2019-05-01 18:36

影╱高美館《太陽雨》開箱 風鈴作品搖響東南亞當代藝術

2019-05-01 17:49

影╱大提琴家張正傑高鐵左營站快閃 為返國30年獨奏會暖身

2019-05-01 17:00

屏東「走讀山海風」 串連8家獨立書店

2019-05-01 16:20

民團要求新住民發展基金補助透明化 移民署善意回應

2019-05-01 14:28

朋友問「高雄到底有多熱」？他回傳一張照片眾人秒笑歪

2019-04-29 20:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

「台灣阿拉伯王」林昭文胰臟癌病逝 享壽83歲

2019-05-02 14:48

有錢輕鬆賺 荔枝椿象卵片1葉收購價加碼到5元

2019-05-01 21:21

台東定置漁場捕獲280kg大曼波 肉皮及龍腸1小時搶光

2019-05-01 22:48

中市啟動第2波荔枝椿象卵片收購 每片加碼至5元

2019-05-02 14:24

基隆限定除濕機補助申請太熱門 明恐額滿手腳要快

2019-05-01 20:35

違停機車「警局要再研議」 侯友宜怒：搞清楚狀況嘛

2019-05-01 20:32

創紀錄！大陸五一長假開跑 9千人往來金門島

2019-05-01 22:46

節能亂象？民眾爆：有人買舊除濕機申請補助8千元

2019-05-02 11:30

2天就快額滿！基隆瘋搶申請除濕機爆怨 明公告暫停

2019-05-02 10:20

網美拍照最喜歡的這個姿勢 把台南美術館害慘了

2019-05-02 14:02

宜蘭讀冊免錢？呷飯免錢？攏免錢！縣府答案讓人全笑了

2019-05-02 16:30

聲援南鐵案 蔡丁貴：人民會讓民進黨倒

2019-05-02 14:34

嘉縣警分局長調職 鄉民鳴炮惹議

2019-05-01 23:26

屏東檳榔開盤大跌價！農民質疑泰國進口衝擊本土價格

2019-05-02 14:23

「大埔強拆再現南鐵」南鐵拆遷戶遭斷水電 向總統求救

2019-05-02 09:13

除濕機補助經費沒了 蔡適應：爭取加碼很快有好消息

2019-05-02 15:33

南鐵執行地上物拆除 黃偉哲：盼體諒台南市民的期盼

2019-05-02 11:11

田中乾德宮誰來管紛擾不停 公所介入恐有難度

2019-05-02 17:09

苗栗縣房屋稅成長5千多萬元 頭份竹南磁吸效應明顯

2019-05-02 09:35

紅火蟻大軍龍潭現蹤 遇蟻丘別搗毀或火攻

2019-05-01 23:10

遠雄敗訴 大巨蛋復工拚3關

2019-05-02 00:11

相隔13年 黑琵先生與黑面琵鷺T28韓國無人島相遇了

2019-05-01 20:15

鳳林西瓜收成差 腐爛裂果原因找到了

2019-05-02 13:09

彰化再傳流浪犬咬人 安置卻「犬家不是我家」

2019-05-01 21:04

田中公所成全縣最早下班 新制上路第一天兵荒馬亂

2019-05-02 15:55

高雄輕軌二階 韓國瑜：審慎樂觀下半年提較成熟對案

2019-05-02 14:49

大肚、和美跨河橋梁計畫 確定進行規劃設計

2019-05-02 16:34

議員總質詢時算舊帳 黃偉哲坦承做人失敗為哪椿？

2019-05-01 20:33

南庄山區苗21線落石不斷 警方提醒人車通行小心

2019-05-02 16:50

學校不准公假訓練成績崩盤 葉元之：應訂一致標準

2019-05-01 21:22

南鐵拆遷戶遭斷水電 自救會：這筆帳恐算在蔡英文頭上

2019-05-02 12:10

五一長假 陸客擠爆金門

2019-05-02 00:08

韓國瑜向中和人喊話 到高雄跟「國瑜」聯絡

2019-05-02 18:05

南鐵拆遷戶遭斷水電 鐵道局：考量公共安全 非脅迫手段

2019-05-02 11:25

畸零地8根奇異電線桿 竹市府將拆

2019-05-01 23:38

高雄輕軌二階 韓國瑜：下半年提解決方案

2019-05-02 14:21

反台南鐵路東移自救會：員警騷擾拒拆遷戶 要求投降

2019-05-02 09:30

出示證件可以領住警器？高市消：住警器申請有特定條件

2019-05-02 16:18

新北局交通長視察林口交流道 建議桃園也更改號誌

2019-05-02 13:46

屏自來水普及率拚6成 水源在哪？

2019-05-01 23:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top