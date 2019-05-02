澎湖瀕臨失傳「竹編卍字笠」 收容人當老師開課傳承

2019-05-02 18:32 中央社 澎湖縣2日電



澎湖瀕臨失傳的古老手工技藝「竹編卍字笠」，澎湖政府文化局今天與監獄合作辦理竹編技藝訓練，開班授課，讓這項傳統的技藝得以傳承下來。

澎湖監獄與文化局辦理「藝齊編竹˙卍笠永傳」竹編技藝傳承班，今天由澎湖縣長賴峰偉與典獄長杞炎烈共同開訓，遴選15位民眾參加，由監獄3位收容人來擔任老師，未來每週一上課。

澎湖縣長賴峰偉對監獄收容人在教化中，還肩負著卍字笠傳統技藝的傳承，表達感謝，同時對於澎湖現有的涼傘、褒歌等傳統技藝，未來都要加強，讓地方特有的技藝，得以文化薪傳，也親自試戴卍字笠，感覺特別涼。

澎湖文化局長王國裕表示，卍字笠在澎湖亦稱為萬字笠，早期係先民移墾澎湖時由原鄉引進，已故的西嶼鄉赤馬村彭祖林老師傅是第一把交椅，曾自父輩習得此項工藝技法，為澎湖傳授竹編技藝的翹楚，還曾獲得薪傳獎得主。

澎湖文化局為保有傳承的地方文化資產，澎湖監獄在94年間開辦「傳統技藝班」,當時就是聘請彭祖林前往獄內傳授收容人編織卍字笠的技藝，也因時代演變，目前這項竹編技藝，也可能僅剩收容人會編織，擔心這項傳統的竹編技藝後繼無人，文化局趕緊找人來習藝，以傳承下來。

澎湖文化局表示，一頂卍字笠的斗笠，在製作至少要有500條孟宗竹為材料，內層以「人」字編法成形，外層削竹如紙薄後，編有佛教「卍」字圖型的花樣來編織而得名。