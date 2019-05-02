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高雄市毒防局去或留 檢方肯定貢獻令人有感

2019-05-02 18:26中央社 高雄2日電

高雄市政府去年一月率全國之先成立毒品防制局，高市長韓國瑜上任後，局長懸缺迄今逾4個月，高市議會檢討毒防局去留，不過，檢方今天肯定毒防局貢獻令人有感，並直呼「有差喔」。

橋頭地檢署與高市府毒防局合作推出全台首創的「司法處遇藥癮個案關懷服務據點」，上午在橋頭地檢署揭牌。

橋頭地檢署檢察長莊榮松表示，橋頭地檢署轄內多為偏鄉地區，感謝毒防局進駐，有效挹注戒毒網路資源提供便民服務，強化對緩起訴藥癮者的輔導與教化功能，協助他們早日復歸社會，讓社會更安定。

他又說，透過雙方合作讓緩起訴附命戒癮者到署向觀護人報到後，能立即至服務據點接受個管師輔導面談，雙管齊下提高緩起訴毒品個案戒毒成功率。

高雄市議長許崑源日前在議會表示，高市府成立毒防局作用不大，去留有必要檢討。不過，莊榮松認為，對戒毒者來說，除醫療院所的藥物控制外，心靈的輔導也非常重要，如果沒有社會和政府公部門的力量，要讓吸毒者脫離毒癮是很困難的事，而毒防局能適時扮演關鍵的力量，對高雄治安做出很大貢獻。

橋頭地檢署襄閱主任檢察官王柏敦也說，毒防局尚未成立以前，高市府雖設有毒防中心，但畢竟只是衛生局內的小單位，位階及人力都不及毒防局大，效果也很有限。

高雄地檢署檢察長周章欽表示，毒防局成立一年多來，幫忙雄檢做毒品防治相關工作很大，以前雄檢自己做事倍功半，毒防局幫忙後「有差喔」。

毒防局代理局長張瑞琿到任剛滿月即感受到毒防局人少事多預算少的窘境，她說，毒防局一年預算僅新台幣2000多萬元，35名同仁要做很多事，43名個管師要輔導2366名列管個案，他們的辛苦也自不在話下。

她又說，毒防局對毒品防治的工作與教育局、衛生局、檢警做的工作是有不一樣的地方，也有其不可取代性，外界可能不了解；尤其以往擔任校園反毒工作重任的教官即將退出校園，未來毒防局擔任校園反毒工作更形重要。

會中，化名「小裕」的戒毒成功年輕男子也現身感謝毒防局個管師拉他一把，他說，他15歲就接觸安非他命，當時是在校園中經同學介紹下吸食的，他一直背著家長躲在家裡房間吸食，直至被警方抓去勒戒才東窗事發。

他又說，他年輕時要在校園內要找到吸毒資訊及管道就很容易，何況是現在的校園毒品應更加泛濫，他願意以過來人身分擔任毒防局反毒志工，協助校園反毒等毒品防治工作。

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