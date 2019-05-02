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籌募新院消防升級 創世屏東院辦園遊會

2019-05-02 17:16中央社 屏東縣2日電

創世基金會屏東分院為籌募消防安全升級，將於25日在屏東公園舉辦園遊會籌募經費，由於園遊券預購及攤位招募不佳，今天2家企業聯合大學院校以Cosplay為園遊會宣傳。

創世屏東院遷到新院後，住民從30位增加到51位，不僅常年開銷倍增，新院設備也還沒完全到位，25日將舉辦「愛消防 傳平安」公益園遊會，希望為新院的消防安全升級募款，預計招募70攤位、募集新台幣70萬元經費，目前預購園遊券不到2成，並有20個攤未招滿。

創世屏東院今天為園遊會召開宣傳記者會，印象建設公司董事長王世賢與屏榮實業副總經理吳榮峰、大仁科技大學教師與社工系學生等分別Cosplay漫威超級英雄電影「復仇者聯盟4：終局之戰」裡的角色，號召各大企業踴躍認攤、捐贈物資、提供摸彩品或擔任義工及表演單位，一起幫助植物人

王世賢表示，建設公司提供民眾安全的家，創世是植物人第2個家，現在要募集植物人安養院消防安全升級經費，當然不可以缺席，希望所有協力廠商一起參與。

創世屏東分院長林艾樺表示，為增加園遊會活動趣味性，當天會有超級英雄們Cosplay與民眾同歡，與超級英雄合照打卡上傳創世屏東分會臉書，可獲精美小禮物，預訂園遊券滿300元，可索取卡通造型手壓扇，還可摸彩中大獎。當天憑繪圖卡加5張未開獎發票，可另抽腳踏車，享有2次摸彩機會。

植物人安養院卡通
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