屏東地方創生 創意翻轉在地產業文化

2019-05-02 16:32 中央社 屏東縣2日電



「新一代設計展」3日將在台北揭幕，展中新增屏東縣政府「設計導入地方創生」提案，計有4組作品入選，參選者透過文化與屏東產業鏈結，創意翻轉在地特色，開啟地方創生量能。

由經濟部主辦的「新一代設計展」是提供設計新秀展現設計創意的平台，屏東縣政府今年特地向承辦單位台灣創意設計中心提案，新增「設計導入地方創生」展項，公開徵求各大學院校提案，盤點屏東地區人文地產資源優勢，以創新設計創造新產值，為今年10月將在屏東舉辦的「台灣設計展」暖身。

入選「設計導入地方創生」的4組作品中，台中教育大學文化創意產業設計與營運學系張立妍、朱奕玫、王瀚生以「聽石獅說」獲獎。王瀚生說，因團隊成員曾經到過屏東縣高樹鄉大路關，知道有客家石獅公文化，於是以大路關石獅公為參展題材。

王瀚生表示，因為對當地環境完全陌生，3人只好去拜石獅公尋求靈感，很幸運在當地巧遇1位文化守護員，透過聽他講故事，認識在地人文脈絡，讓計畫執行有了方向。

在「聽石獅說」作品中，設計出石獅粄模來介紹高樹大路關的「四孤搶粄」文化，同時將在地特產巧克力及鳳梨乾製成果乾巧克力，並設計了一款大路關的互動文化地圖深入認識區域文化故事。

明志科技大學工業設計系葉庭衣、鹿芷瑄、王珮宇以作品「嘿！珍珠」入選獲獎外，還入圍德國紅點設計概念獎服務設計類，表現耀眼。

葉庭衣說，她們選定林邊鄉的黑珍珠蓮霧為開發題材，從調查過程中發現不同果農所種出來的蓮霧味道與香氣有差異，同時為解決蓮霧次級果價格不好問題，她們透過加工處理及行銷包裝，將蘋果、柳橙等不同果乾混合蓮霧乾製成茶包，並包裝成禮盒，增加產值。

南台科技大學創新產品設計系陳冠穎等4人針對泰武咖啡產業發想，提案作品「善栽．善栽」以循環經濟概念，將咖啡渣與其它產業廢材結合，設計出一款可以被自然分解且能夠供給植物養分的盆栽。該作品也入選2019金點新秀設計獎創業潛力類，並進入決審。

高師大工業設計學系許仕劼、詹秉桓以鹽埔花卉產業提出「鹽埔四季花卉擴香」提案而入選，設計梔子花、野薑花、玉蘭花及玫瑰4種擴香產品，規劃以社區地景藝術、示範農場吸引外地遊客造訪，推廣在地產業。