兒子離世後沒有母親節 「一日兒孫」替高雄阿嬤圓夢
高雄市大樹區七旬吳阿嬤生育的兩個兒子接連病逝，常羨慕別人有子女慶祝母親節。華山大樹天使站人員在母親節前夕舉辦慶祝會，安排溪埔國中學生載歌載舞娛樂長輩，還贈送康乃馨花束祝吳阿嬤母親節快樂，貼心舉動讓阿嬤紅了眼眶，不停哽咽道謝，感謝大家就像兒孫一樣替她過節。
大樹區71歲吳李月嬌育有二子，沒有女兒，誰知兩個兒子皆因肝癌去世，家中頓失依靠。吳阿嬤平日與先生相互扶持，華山基金會大樹天使站人員固定登門探望，接送兩老到醫院看病拿藥。
華山關懷員黃永芬說，母親節快到了，曾聽阿嬤流淚訴說「以前小孩在時會帶去餐廳吃飯慶祝，現在再也沒有機會了」，這些話一直放在心上，其實不只吳阿嬤有此感慨，站上好幾位長輩都有類似情況，所以協請溪埔國中校長王小芬合辦天使站設立8周年茶會暨母親節慶祝會。
今天上午，15名社區長輩參加慶祝會，其中11人是女性。溪埔國中學生表演歌唱與舞蹈，勁歌熱舞娛樂阿公阿嬤，主辦單位另安排學生一對一照顧，陪伴長輩製作手作相框，訓練手腳協調能力。
國二女學生蔡承欣以「孫子」身分出席，代表獻花給慶祝會主角吳阿嬤，送花之後，多人輪番上前擁抱，場面溫馨。吳阿嬤說，自己沒有女兒，兩個兒子都回去了（去世），兩年沒過母親節，大家像她的小孩、孫子一樣，內心很感動。
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