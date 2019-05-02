兒子離世後沒有母親節 「一日兒孫」替高雄阿嬤圓夢

2019-05-02 16:20 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



高雄市大樹區七旬吳阿嬤生育的兩個兒子接連病逝，常羨慕別人有子女慶祝母親節。華山大樹天使站人員在母親節前夕舉辦慶祝會，安排溪埔國中學生載歌載舞娛樂長輩，還贈送康乃馨花束祝吳阿嬤母親節快樂，貼心舉動讓阿嬤紅了眼眶，不停哽咽道謝，感謝大家就像兒孫一樣替她過節。

大樹區71歲吳李月嬌育有二子，沒有女兒，誰知兩個兒子皆因肝癌去世，家中頓失依靠。吳阿嬤平日與先生相互扶持，華山基金會大樹天使站人員固定登門探望，接送兩老到醫院看病拿藥。

華山關懷員黃永芬說，母親節快到了，曾聽阿嬤流淚訴說「以前小孩在時會帶去餐廳吃飯慶祝，現在再也沒有機會了」，這些話一直放在心上，其實不只吳阿嬤有此感慨，站上好幾位長輩都有類似情況，所以協請溪埔國中校長王小芬合辦天使站設立8周年茶會暨母親節慶祝會。

今天上午，15名社區長輩參加慶祝會，其中11人是女性。溪埔國中學生表演歌唱與舞蹈，勁歌熱舞娛樂阿公阿嬤，主辦單位另安排學生一對一照顧，陪伴長輩製作手作相框，訓練手腳協調能力。