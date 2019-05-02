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出示證件可以領住警器？高市消：住警器申請有特定條件

2019-05-02 16:18聯合報 記者劉星君╱即時報導

高市消防局火災預防科近日接到許多民眾來電詢問，「只要拿身分證就可以到消防隊領取免費住警器嗎？」，甚至LINE群組瘋傳，高雄市民住在公寓、透天厝者，拿身分證到消防隊就可以「免費」領取1個住警器。高市消防局強調，「純屬誤傳」，因為資源有限，高市申請住警器補助政策，以經濟弱勢、獨居長者、身心障礙者優先，申請補助要經審核。

高市消防局火災預防科說，近日LINE群組瘋傳「高雄市民住在公寓、透天厝者，拿到身分證至消防隊即可『免費領取1顆』住宅用火災警報器」，加上近日接到民眾來電詢問申請住警器情況增加。火災預防科說，網路瘋傳訊息「純屬誤傳」，因為資源有限，申請住警器有特定條件與流程。

火災預防科說，住警器申請條件：建築樓高5樓以下的公寓及透天厝，且未曾向消防隊申請住警器者。並以下列條件優先登記申請：(一)低收入戶、獨居長者、身心障礙者優先。 (二)狹小巷弄地區住宅及30年以上老舊建築物次之。(三)家中有65歲以上長者、12歲以下孩童者第三順位。

火災預防科說，申請流程，要帶身分證及上述條件相關證明文件，至附近的轄區消防分隊填寫申請表，經消防分隊審核是否符合申請條件（限一戶一顆，不得重覆領取）。

高市消防局提醒民眾，依照「消防法」規定，住宅要安裝住宅用火災警報器，將資源留給需要的人。

LINE群組近日瘋傳，高雄市民住在公寓、透天厝者，拿身分證到消防隊就可以「免費」...
LINE群組近日瘋傳，高雄市民住在公寓、透天厝者，拿身分證到消防隊就可以「免費」領取1個住警器。高市消防局強調「純屬誤傳」。記者劉星君／翻攝
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火災身分證獨居
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