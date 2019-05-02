高雄輕軌二階 韓國瑜：審慎樂觀下半年提較成熟對案

2019-05-02 14:49 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄市議會今天進行高雄輕軌二階續建、車廂購置專案報告，市議員對高市府如何解決二階輕軌的爭議提出質詢，市長韓國瑜表示目前有5個方案，市府會傾聽民意，力求擾民最少，下半年將有較明確的方案，而且審慎樂觀。

韓國瑜表示，這5個方案為原方案路線專用路權、原方案路線共用路權、地下化、高架化和改路線。這5個方案並沒有不續建輕軌。

韓國瑜表示，他對於輕軌建設，審慎樂觀，目前既有路線且無爭議的部分會繼續施工，有爭議的部分，市府會持續傾聽民意並彙整學者專家各方意見，針對問題逐一解決，讓輕軌創造觀光、交通及行車安全的三贏局面。

他表示，到目前為止，經舉辦公聽會傾聽民意及綜合學者專家各界的意見，輕軌二期大致可列出前述5種解決方案，但輕軌在美術館大順路將會經過70多個路口，造成當地居民及交通負擔相當的壓力，為避免擾民及減少爭議，市府下半年將會提出較成熟的對案及計畫，務求讓當地的交通、觀光及居民的行車安全達到平衡。