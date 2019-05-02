澎湖迎聖賢活動 湖東故事牆充滿文化氣息

2019-05-02 14:54 中央社 澎湖縣2日電



還記得漢字創造者「倉頡」聖人嗎？澎湖湖東聖帝廟6年1輪的「迎聖賢」活動，今天登場，同時也為社區故事牆揭牌，讓社區與廟會充滿文化氣息。

澎湖湖東社區今天適逢農曆3月28日舉辦迎聖賢與社區故事牆揭牌活動，由澎湖縣政府農漁局長陳晶卉、湖西鄉長吳政杰、議員陳振中等人共同為「迎聖賢」牌坊揭牌，故事牆也同步亮相。

澎湖湖東村聖帝廟今天配合迎聖賢活動，一大早，廟方人員前往北寮保安宮請回「制字先師倉頡沮聖帝仝神位」返回今年輪值的聖帝廟參拜，儀式簡單隆重。

澎湖湖東社區在農委會水保局農村再生計畫的輔導下，進行社區整體修繕與意象巷道塑造，利用藝術陶板拼貼方式，將在地特有的迎聖賢、涼傘套路習俗，製作在古厝牆壁上、巷道圍牆等來寫故事，讓傳統農村社區處處充滿藝文氣息。

澎湖湖東村聖帝廟主委許君潤表示，湖東聖帝廟、湖西天后宮、紅羅北極殿、白坑玉聖殿、南寮保寧宮與北寮保安宮等6村公廟所組成的奎璧澳6村，早在100多年前，加強鄉誼交流，每6年輪流1次。每年輪流請「聖賢公」與「迎王」的廟會活動，期間曾停辦有10年，隨後改為「聖賢會」，今年正好第20年，今天農曆3月28日再輪回由湖東聖帝廟來舉辦。

許君潤表示，湖東聖帝廟距今有200多年歷史，主祀關帝聖君，早年還是湖西地區的公學校，為使6村子弟勤學讀書，因而敬奉有「倉頡聖人」的「制字先師倉頡沮聖帝仝神位」，自1905年起，每年輪流由6廟來舉行迎送「倉頡聖人」過爐迄今。